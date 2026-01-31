«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов

«Реал» несет убытки. Причина – неубедительное выступление в Лиге чемпионов, где команда не смогла попасть в топ-8.

По итогам общего этапа мадридцы недополучили 9,2 миллиона евро.

Призовые мадридцев за основной раунд составили 39 миллионов евро, из которых 18,62 миллиона – за участие в турнире, 10,5 миллиона – за пять побед, почти 9 миллионов – за девятое место в таблице и 1 миллион – за выход в 1/16 финала.

Однако поражения и непопадание в топ-8 привели к потере почти 10 миллионов.