  • Главная
  • Новости
  «Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов

«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов

31 января, 16:57
3

«Реал» несет убытки. Причина – неубедительное выступление в Лиге чемпионов, где команда не смогла попасть в топ-8.

По итогам общего этапа мадридцы недополучили 9,2 миллиона евро.

Призовые мадридцев за основной раунд составили 39 миллионов евро, из которых 18,62 миллиона – за участие в турнире, 10,5 миллиона – за пять побед, почти 9 миллионов – за девятое место в таблице и 1 миллион – за выход в 1/16 финала.

Однако поражения и непопадание в топ-8 привели к потере почти 10 миллионов.

  • В плей-ин «Реал» сыграет с «Бенфикой».
  • Мадридцы проиграли «Бенфике» в последнем туре общего этапа (2:4).
  • «Реал» – рекордсмен по количеству титулов ЛЧ.

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Реал
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1769872793
На этот раз Реал дурака валять не будет. Маловероятно что Бенфика сможет пройти дальше...
Ответить
