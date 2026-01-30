Введите ваш ник на сайте
Эмоции Сафонова от 1-го за полтора месяца выхода на поле

Сегодня, 10:38

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

  • До этого матча россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
  • 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Парижане вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.

Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра и я в воротах.

Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода», – написал Сафонов.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
