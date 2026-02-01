Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов

Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов

1 февраля, 10:46

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал итог жеребьевки стадии плей-ин Лиги чемпионов. Португальцы попали на «Реал».

«Нам достались короли – «Реал». У них 15 титулов Лиги чемпионов. Этим все сказано.

Мы будем играть против самого серьезного претендента на победу в турнире. Однако сначала мы должны сосредоточиться на матчах чемпионата Португалии», – сказал Моуринью.

  • Матчи «Реала» и «Бенфики» состоятся 17 и 25 февраля.
  • В последнем матче общего этапа «Бенфика» победила мадридцев со счетом 4:2.
  • Моуринью ранее тренировал «Реал».

Еще по теме:
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца» 2
Мостовой проанализировал вратарский гол в ворота «Реала», выведший «Бенфику» в плей-офф ЛЧ 2
Моуринью извинился перед Арбелоа: «Он футбольный человек»
Источник: Marca
Лига чемпионов Португалия. Примейра Бенфика Реал Моуринью Жозе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Российский вратарь – лидер общего этапа ЛЧ по количеству сейвов
1 февраля
18
Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов
1 февраля
«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов
31 января
3
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»
31 января
2
Видео«Кайрат» попрощался с ЛЧ с помощью Ельцина и Цоя
31 января
2
Россиянин попал в символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов
31 января
2
ФотоСимволическая сборная общего этапа Лиги чемпионов
31 января
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты
30 января
12
Эмоции Сафонова от 1-го за полтора месяца выхода на поле
30 января
Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»
30 января
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
30 января
2
Мостовой сказал, какая команда разочаровала его на общем этапе ЛЧ
29 января
Фото«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января
1
Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
29 января
3
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
29 января
5
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
29 января
1
«Арсенал» установил «вечный» рекорд Лиги чемпионов
29 января
1
Только 3 команды попали в топ-8 общего этапа ЛЧ в обоих сезонах после смены формата
29 января
Определены лучший бомбардир и ассистент общего этапа Лиги чемпионов
29 января
Мостовой проанализировал вратарский гол в ворота «Реала», выведший «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
29 января
2
Ван Дейк стал автором уникального достижения в ЛЧ
29 января
Трое россиян сыграют в плей-офф Лиги чемпионов-2025/26
29 января
1
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
29 января
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
29 января
3
Журналист L’Equipe заявил, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
29 января
1
Моуринью извинился перед Арбелоа: «Он футбольный человек»
29 января
Артета высказался о 8 победах «Арсенала» в 8 матчах Лиги чемпионов
29 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 