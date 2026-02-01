Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал итог жеребьевки стадии плей-ин Лиги чемпионов. Португальцы попали на «Реал».

«Нам достались короли – «Реал». У них 15 титулов Лиги чемпионов. Этим все сказано.

Мы будем играть против самого серьезного претендента на победу в турнире. Однако сначала мы должны сосредоточиться на матчах чемпионата Португалии», – сказал Моуринью.