Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью раскритиковал судей после своего удаления

Сегодня, 09:42
1

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о работе судей в домашнем матче 25-го тура Примейры с «Порту» (2:2).

  • После гола своей команды наа 89-й минуте Моуринью пнул мяч и спровоцировал недовольство со стороны тренерского штаба соперника, в частности – Лучо Гонсалеса. Между ними возникла перепалка.
  • Главный судья Жоау Педру Пиньейру показал тренеру «Бенфики» красную карточку.

«Судья сказал, что удалил меня за то, что я выбил мяч в сторону скамейки запасных «Порту». Это абсолютная ложь. Часто после наших голов я выбиваю мяч на трибуну, чтобы отдать его какому-нибудь счастливому болельщику. Знаю, что моя техника не идеальна, но я целился именно на трибуну.

Меня удалили, а четвертый судья проделал ужасную работу во время матча и продолжил в том же духе, когда сказал арбитру, что я выбил мяч [в сторону скамейки]», – заявил Моуринью.

Еще по теме:
Моуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту» 1
Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать футболиста 3
Микел: «Моуринью допустил огромную ошибку»
Источник: A Bola
Португалия. Примейра Порту Бенфика Моуринью Жозе Пиньейру Жоау Педру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773040913
РФСПРФ Особенный скоро будет цитировать Раста Коула ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Моуринью раскритиковал судей после своего удаления
09:42
1
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
ФотоЭкс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Названо следующее место работы Моуринью
10 февраля
1
На Мадейре подожгли статую Роналду: «Последнее предупреждение Бога»
21 января
1
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января
1
Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?»
15 января
4
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
8 января
ВидеоРазозленный вратарь «Порту» ударил партнера ногой после гола за шиворот на тренировке
3 января
Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
2025.12.30 15:55
Фото«Порту» подписал 41-летнего экс-игрока «Динамо», бравшего Лигу чемпионов
2025.12.20 18:47
3
Легендарный игрок сборной Португалии объявил о завершении карьеры
2025.12.11 23:41
Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»
2025.12.07 17:57
5
ВидеоМоуринью не пропустили в очереди в столовой академии «Бенфики» – стоял вместе с остальными
2025.11.08 09:20
Два топ-клуба Португалии заинтересовались Тикнизяном
2025.11.01 12:44
Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
2025.10.20 22:48
Мостовой оценил возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он открыл хороший бизнес»
2025.10.01 17:31
Моуринью пригласил в «Бенфику» чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча»
2025.09.27 13:58
5
ФотоВ Португалии появился огромный мурал с Моуринью
2025.09.25 17:50
2
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
Назван обладатель трофея Герда Мюллера
2025.09.22 23:03
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью
2025.09.20 22:22
1
Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»
2025.09.18 19:30
4
Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»
2025.09.18 18:18
1
⚡️ Моуринью – новый главный тренер «Бенфики»
2025.09.18 17:36
6
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью
2025.09.18 13:37
Моуринью сделал заявление о назначении в «Бенфику»
2025.09.17 22:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 