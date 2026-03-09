Моуринью раскритиковал судей после своего удаления

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о работе судей в домашнем матче 25-го тура Примейры с «Порту» (2:2).

После гола своей команды наа 89-й минуте Моуринью пнул мяч и спровоцировал недовольство со стороны тренерского штаба соперника, в частности – Лучо Гонсалеса. Между ними возникла перепалка.

Главный судья Жоау Педру Пиньейру показал тренеру «Бенфики» красную карточку.

«Судья сказал, что удалил меня за то, что я выбил мяч в сторону скамейки запасных «Порту». Это абсолютная ложь. Часто после наших голов я выбиваю мяч на трибуну, чтобы отдать его какому-нибудь счастливому болельщику. Знаю, что моя техника не идеальна, но я целился именно на трибуну.

Меня удалили, а четвертый судья проделал ужасную работу во время матча и продолжил в том же духе, когда сказал арбитру, что я выбил мяч [в сторону скамейки]», – заявил Моуринью.