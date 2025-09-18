«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью

«Бенфика» сообщила, что ведет переговоры о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.

«Бенфика» проинформировала о переговорах Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии.

Ранее пост главного тренера клуба освободился из-за увольнения с него Бруну Лажи. Это случилось после домашнего поражения лиссабонцев от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.