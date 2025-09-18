Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью

Сегодня, 13:37

«Бенфика» сообщила, что ведет переговоры о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.

«Бенфика» проинформировала о переговорах Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии.

Ранее пост главного тренера клуба освободился из-за увольнения с него Бруну Лажи. Это случилось после домашнего поражения лиссабонцев от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

  • Последним клубом Моуринью был «Фенербахче», из которого он был уволен 29 августа.
  • 62-летний специалист покинул турецкий клуб после проигрыша «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей.
  • Следующий матч лиссабонцы проведут с АВС в чемпионате Португалии 20 сентября.

Еще по теме:
Моуринью сделал заявление о назначении в «Бенфику» 3
Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ 9
Подробности назначения Моуринью в «Бенфику»
Источник: официальный сайт «Бенфики»
Португалия. Примейра Лига чемпионов Бенфика Моуринью Жозе
