«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью

«Бенфика» сообщила, что ведет переговоры о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.
«Бенфика» проинформировала о переговорах Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии.
Ранее пост главного тренера клуба освободился из-за увольнения с него Бруну Лажи. Это случилось после домашнего поражения лиссабонцев от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- Последним клубом Моуринью был «Фенербахче», из которого он был уволен 29 августа.
- 62-летний специалист покинул турецкий клуб после проигрыша «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей.
- Следующий матч лиссабонцы проведут с АВС в чемпионате Португалии 20 сентября.
Источник: официальный сайт «Бенфики»