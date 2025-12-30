Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»

Энди Бара, агент полузащитника «Браги» Родриго Салазара, дал понять, что игрок не перейдет в «Зенит».
– Возможен ли переход Салазара в «Зенит» этой зимой?
– Нет, это невозможно. Ранее «Брага» говорила, что не может продать Салазара в Россию из-за санкций.
Ситуация никак не изменилась, и трансфер игрока в РПЛ по-прежнему невозможен. Клуб может продать Салазара в любую страну, кроме России.
- Уругвайцем также интересовался «Спартак».
- Отступные в его контракте – 50 миллионов евро.
- Салазар в этом сезоне забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
