Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»

Энди Бара, агент полузащитника «Браги» Родриго Салазара, дал понять, что игрок не перейдет в «Зенит».

– Возможен ли переход Салазара в «Зенит» этой зимой?

– Нет, это невозможно. Ранее «Брага» говорила, что не может продать Салазара в Россию из-за санкций.

Ситуация никак не изменилась, и трансфер игрока в РПЛ по-прежнему невозможен. Клуб может продать Салазара в любую страну, кроме России.