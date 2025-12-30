Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»

Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»

Сегодня, 15:55
1

Энди Бара, агент полузащитника «Браги» Родриго Салазара, дал понять, что игрок не перейдет в «Зенит».

– Возможен ли переход Салазара в «Зенит» этой зимой?

– Нет, это невозможно. Ранее «Брага» говорила, что не может продать Салазара в Россию из-за санкций.

Ситуация никак не изменилась, и трансфер игрока в РПЛ по-прежнему невозможен. Клуб может продать Салазара в любую страну, кроме России.

  • Уругвайцем также интересовался «Спартак».
  • Отступные в его контракте – 50 миллионов евро.
  • Салазар в этом сезоне забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

Источник: Sport24
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Брага Зенит Салазар Родриго
так это уже давно известно. руй кошта (президент бенфики) пошёл под суд за связь с локо, за то, что клуб получил от ржд платёж за игрока. локо всё честно исполнил - но у них там свои санкционные тараканы, типа нельзя брать деньги из россии, поэтому суд и срок. ясен пень, брага насмотрелась, что бывает за это - и поэтому хер к нам перейдёт салазар, который прошлой зимой больше недели провёл на базе зенита в эмиратах. в итоге брага дала заднюю, и, как выяснилось, не зря, когда потом пришли за коштой с наручниками. жаль, игрок хороший, иногда поглядываю на его игру. что-то типа солари на максималках. и он уже, по сути, был у нас, не хватало всего одной подписи от браги. но тогда там бы кого-нибудь посадили. такие времена.
