«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности

У «Зенита» возникли проблемы в переговорах с «Брагой» о покупке Родриго Салазара.

Стороны не могут согласовать формат перевода денег и количество траншей.

Португальцы требуют выплаты всей суммы сразу – вице-чемпиона РПЛ такие условия не устраивают.

Сам футболист настаивает на переходе, поэтому диалог между клубами продолжается.