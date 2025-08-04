«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности

У «Зенита» возникли проблемы в переговорах с «Брагой» о покупке Родриго Салазара.
Стороны не могут согласовать формат перевода денег и количество траншей.
Португальцы требуют выплаты всей суммы сразу – вице-чемпиона РПЛ такие условия не устраивают.
Сам футболист настаивает на переходе, поэтому диалог между клубами продолжается.
- Статистика Салазара в прошлом сезоне: 30 матчей, 8 голов, 9 ассистов.
- На полузащитника ранее претендовал «Спартак».
- Отступные в его контракте – 50 миллионов евро.
Источник: Legalbet