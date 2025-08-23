Стало известно, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»

Генеральный директор агентства Niagara Sports Энди Бара рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

Агентство представляет интересы хавбека.

«Сделка по переходу Салазара в «Зенит» вышла за пределы футбола. Игрок очень хотел в Санкт-Петербург, клуб очень хотел Родриго. Но этот трансфер невозможно осуществить по причине перевода денег. Вот и всe», – сказал Бара.

«Зенит» согласовал с «Брагой» трансфер Салазара за 16 миллионов евро. Однако позже португальский клуб стал затягивать оформление сделки, поскольку хотел получить всю сумму одним платежом. В начале августа стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик, так как они не смогли договориться о формате перевода денег и количестве траншей.