Стало известно, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»

Генеральный директор агентства Niagara Sports Энди Бара рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».
Агентство представляет интересы хавбека.
«Сделка по переходу Салазара в «Зенит» вышла за пределы футбола. Игрок очень хотел в Санкт-Петербург, клуб очень хотел Родриго. Но этот трансфер невозможно осуществить по причине перевода денег. Вот и всe», – сказал Бара.
«Зенит» согласовал с «Брагой» трансфер Салазара за 16 миллионов евро. Однако позже португальский клуб стал затягивать оформление сделки, поскольку хотел получить всю сумму одним платежом. В начале августа стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик, так как они не смогли договориться о формате перевода денег и количестве траншей.
- 26-летний Салазар в текущем сезоне провел 6 матчей за «Брагу», забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- Контракт уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 18 миллионов евро.