Канчельскис задал вопрос руководству «Спартака»

Андрей Канчельскис сомневается в том, что у Хуана Карлоса Карседо получится в «Спартаке».

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Спартак» – это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак.

Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса»… Где логика? Не вижу.

Возьми сейчас любого тренера и поставь до конца сезона, а затем уже предпринимай кардинальные меры. «Спартак» есть «Спартак». Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше.

Жалко болельщиков. Каждый год они переживают и болеют. Руководители должны отвечать перед болельщиками, но пока «Спартак» будет бороться за четвeртое место», – сказал Канчельскис.