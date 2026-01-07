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Канчельскис задал вопрос руководству «Спартака»

7 января, 20:54
5

Андрей Канчельскис сомневается в том, что у Хуана Карлоса Карседо получится в «Спартаке».

  • Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Спартак» – это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак.

Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса»… Где логика? Не вижу.

Возьми сейчас любого тренера и поставь до конца сезона, а затем уже предпринимай кардинальные меры. «Спартак» есть «Спартак». Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше.

Жалко болельщиков. Каждый год они переживают и болеют. Руководители должны отвечать перед болельщиками, но пока «Спартак» будет бороться за четвeртое место», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бр Канчельскис Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1767808757
Канчельскис че то уже запарил ныть)) Карседо ещё ни одной тренировки не провёл, уже все изнылись, как ему будет тяжело и зачем его вообще взяли)) Дайте мужику начать свою работу, хотя бы сборы провести и посмотреть на Спартак после перерыва, потом уже нойте и задавайте свои вопросы)))
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andr45
1767809098
А какое дело английскому пенсионеру до российского футбола в целом и «Спартака» в частности? Езжай в свою Англию и тренируй там кого хочешь, вражеское отродье)
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Интерес
1767813409
За пятое, с "осквернителем""Балтикой".
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САДЫЧОК
1767815329
Я считаю, не имеет права дерьм@ всё время негатив выливать на Спартак.Нужно указать этому синяку и предателю тренера , болельщиков и сборной его место!
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NewLife
1767819261
Автор постоянно демонстрирует своими высерами, что у него мало извилин в мозгу или совсем нет)
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