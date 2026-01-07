Жерсон приблизился к уходу из «Зенита»

«Крузейро» сделал новое предложение «Зениту» по трансферу Жерсона.
Предложенная сумма (27 миллионов евро) не изменилась, но бразильский клуб изменил ряд условий.
В частности, способ оплаты стал более выгодным для зенитовцев. Также выросла фиксированная часть сделки – 25 миллионов евро сразу и 2 миллиона бонусами.
- Сообщалось, что «Зенит» требует за Жерсона 40 миллионов евро.
- Они надеются вернуть всю сумму, потраченную на бразильца.
- Клуб РПЛ заплатил 25 миллионов «Фламенго», а еще 15 миллионов самому футболисту, его отцу и другим посредникам.
- Статистика Жерсона в «Зените»: 15 матчей, 2 гола.
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде