Жерсон приблизился к уходу из «Зенита»

«Крузейро» сделал новое предложение «Зениту» по трансферу Жерсона.

Предложенная сумма (27 миллионов евро) не изменилась, но бразильский клуб изменил ряд условий.

В частности, способ оплаты стал более выгодным для зенитовцев. Также выросла фиксированная часть сделки – 25 миллионов евро сразу и 2 миллиона бонусами.