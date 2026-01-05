Стало известно, сколько Жерсон и его отец получили за трансфер в «Зенит»

Вскрываются новые подробности летнего трансфера Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

Оказывается, помимо 25 миллионов евро, отправленных во «Фламенго», «Зенит» заплатил порядка 15 миллионов самому Жерсону, его отцу (представителю) и другим лицам, участвовавшим в сделке.

Поэтому сейчас «Зенит» готов продать Жерсона не менее чем за 40 миллионов.