Стало известно, сколько Жерсон и его отец получили за трансфер в «Зенит»

Вскрываются новые подробности летнего трансфера Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
Оказывается, помимо 25 миллионов евро, отправленных во «Фламенго», «Зенит» заплатил порядка 15 миллионов самому Жерсону, его отцу (представителю) и другим лицам, участвовавшим в сделке.
Поэтому сейчас «Зенит» готов продать Жерсона не менее чем за 40 миллионов.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
- Сейчас его активно пытается купить «Крузейро».
- Бразильцы уже договорились с Жерсоном о личном контракте.
Источник: твиттер Пабло Оливейры