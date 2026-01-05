Введите ваш ник на сайте
Стало известно, сколько Жерсон и его отец получили за трансфер в «Зенит»

5 января, 12:18
8

Вскрываются новые подробности летнего трансфера Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

Оказывается, помимо 25 миллионов евро, отправленных во «Фламенго», «Зенит» заплатил порядка 15 миллионов самому Жерсону, его отцу (представителю) и другим лицам, участвовавшим в сделке.

Поэтому сейчас «Зенит» готов продать Жерсона не менее чем за 40 миллионов.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
  • Сейчас его активно пытается купить «Крузейро».
  • Бразильцы уже договорились с Жерсоном о личном контракте.

Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1767616698
Красота как она есть.Но гол забил и отработал.
Ответить
rash1959
1767617793
Вот это размах. можно было четырёх "дельфинов" купить, целый косяк.
Ответить
Бумбраш
1767621025
Зинка упирается,но её все равно доят и доят..судьбасы...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767625792
ПОСЛЕ 24 лет это уже брак из за границы...
Ответить
andr45
1767626012
Два бразильских афериста и примкнувший к ним Дельфин (псевдоним Соболев) поимели «Zénite» более, чем на 100 (СТО) миллионов евро) Интересно, а сколько поимел при этом Семак?))
Ответить
FWSPM
1767627204
Нет он за красивые зинкины глаза приехал с чемпионата мира в колхоз без еврокубков
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1767633802
ФКГазпромФламенго в третий юбилейный, если второй проиграют Краснодару, надо скупить основной состав сборной Бразилии на Мундиале
Ответить
  • Читайте нас: 