Губерниев указал на ошибку «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не верит в нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«А я уже сказал, что Карседо пафосно пришeл, пафосно поработает и пафосно уйдeт.

Я думаю, что это очередная ошибка, тренер вроде неплохой, но ни хрена у него не выйдет у меня есть ощущение», – заявил Губерниев.