Губерниев указал на ошибку «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не верит в нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.
«А я уже сказал, что Карседо пафосно пришeл, пафосно поработает и пафосно уйдeт.
Я думаю, что это очередная ошибка, тренер вроде неплохой, но ни хрена у него не выйдет у меня есть ощущение», – заявил Губерниев.
- Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Евро-футбол»