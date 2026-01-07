Поздравление с Рождеством от Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравительный пост по случаю Рождества Христова.
«В этот светлый праздник Рождества Христова хочу от всей души поздравить вас и ваши семьи! ✨
Пусть в ваших домах царят мир и радость!
Мы по традиции соберeмся сегодня в кругу самых близких. Надеюсь, и вы 🙏», – написал экс-голкипер сборной России в своем телеграм-канале.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Капитан армейцев пропустил 732 гола в 813 матчах.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева