Поздравление с Рождеством от Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравительный пост по случаю Рождества Христова.

«В этот светлый праздник Рождества Христова хочу от всей души поздравить вас и ваши семьи! ✨

Пусть в ваших домах царят мир и радость!

Мы по традиции соберeмся сегодня в кругу самых близких. Надеюсь, и вы 🙏», – написал экс-голкипер сборной России в своем телеграм-канале.