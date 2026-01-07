Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая: «Только один российский тренер даст в «Спартаке» гарантированный результат»

Гурцкая: «Только один российский тренер даст в «Спартаке» гарантированный результат»

7 января, 23:59
14

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что в России есть тренер, у которого может получиться в «Спартаке».

– Не вижу сейчас тренера русского для «Спартака», кроме Слуцкого.

– С чего бы?

– Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий.

– Поясни точку зрения.

– Я так скажу – у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае – это непросто.

– Чем Слуцкому может быть интересен проект «Спартака»?

– Если это будет проект на 3-4 года. Если он почувствует, что они готовы вкладываться в команду, чтобы она стала чемпионом.

  • «Спартак» 5 января назначил Хуана Карлоса Карседо.
  • С испанским тренером заключили контракт до лета 2028 года.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Еще по теме:
Гурцкая аргументировал, почему Карседо не подходит «Спартаку» 7
Гурцкая объяснил, почему экс-президенту РПЛ Хачатурянцу не дают управлять «Спартаком» 3
Гурцкая назвал условие для ухода из «Спартака» топ-менеджера Жданова 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Карседо Хуан Карлос Гурцкая Тимур
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767819876
Почему его называют агентом, а не жирным продавцом помидоров, мне не понятно))) Его мнение, абсолютно никого не интересует, и ведь зовут же в шоу на ютюбах, где он еле дышит и орет как резаный свин)))
Ответить
NewLife
1767821769
Шут гороховый ! Спартак не собирается участвовать в КВН))
Ответить
ScarlettOgusania
1767821994
Тимурка, хватит лепить чернуху про Слуцкера и Спартак, и завязывай пить, новогодние праздники кончились...)
Ответить
Чилим.
1767840602
У Слуцкого последнее время крыша начала протекать не по детски. Именно этот параметр стал для Гурцкая решающим,чтобы дать совет?
Ответить
Вжыхъ
1767842571
Ну, хотя бы не Валера, уже хорошо;) Но, мимо имхо. Слуцкий не будет тренером Спартака примерно никогда.
Ответить
Прокс
1767854069
Этот недоклубишко никто не спасет,Пердив ему место,а там путь и Слуц и Гуру тренируют!!!!
Ответить
andr45
1767855205
В следующий раз эта вздорная бабенка предложит Ташуева)
Ответить
alefreddy
1767857422
каждый своего пиарит
Ответить
_Sasha_
1767861572
Карпина он уже посоветовал Динамо ха-ха-ха
Ответить
каа
1767948764
В чемпионате России никто не может давать гарантии... Их просто нет Есть 5-6 команд,которые способные дать результат
Ответить
