Гурцкая: «Только один российский тренер даст в «Спартаке» гарантированный результат»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что в России есть тренер, у которого может получиться в «Спартаке».
– Не вижу сейчас тренера русского для «Спартака», кроме Слуцкого.
– С чего бы?
– Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий.
– Поясни точку зрения.
– Я так скажу – у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае – это непросто.
– Чем Слуцкому может быть интересен проект «Спартака»?
– Если это будет проект на 3-4 года. Если он почувствует, что они готовы вкладываться в команду, чтобы она стала чемпионом.
- «Спартак» 5 января назначил Хуана Карлоса Карседо.
- С испанским тренером заключили контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «РБ Спорт»