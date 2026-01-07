Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титову предлагали перейти из «Спартака» в другой московский клуб: «Для меня это дико»

Титову предлагали перейти из «Спартака» в другой московский клуб: «Для меня это дико»

7 января, 20:39
2

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов, комментируя вероятный трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА, признался, что «железнодорожники» звали его в начале 2000-х годов.

Дмитрий Баринов уже зимой может перейти из «Локомотива» в ЦСКА. Станет ли эта потеря роковой для «Локомотива» в борьбе за чемпионство? Правильно ли поступает Дмитрий, будучи воспитанником клуба, что уходит к принципиальному сопернику? Вы могли бы представить такое в свое время, что в разгар борьбы за чемпионство со «Спартаком» перешли бы, условно, в «Локомотив»?

– Скажу сразу честно и откровенно. Когда убрали Романцева из «Спартака», у меня было предложение перейти в «Локомотив», но я ни сейчас, ни тогда и в мыслях не представлял, что я надену какую-то другую майку.

– Вас приглашали в «Локомотив»? У вас с Лоськовым же была одна позиция.

– Это вопрос уже не ко мне, но у меня был серьезный разговор, поэтому говорю, как есть. Я эту историю сразу отмел, для меня это дико, так скажем. Все-таки клубный патриотизм в наше время присутствовал.

Есть много историй, когда лидеров одной команды приглашали другую, в клан конкурента, но люди говорили нет, потому что принципиальная позиция, этого делать нельзя. Так что мне непонятно.

Другое дело, что руководители «Локомотива», наверное, должны были думать раньше. У вас есть ваш воспитанник, лидер. Да, ему уже не 20 лет, но это игрок сборной, делает столько полезного на поле…

Почему вот это происходит, я думаю, что, наверное, сам Дима расскажет как-нибудь. А мне этот футболист симпатичен и могу только ему пожелать удачи, чтобы у него все получилось.

  • Титов – воспитанник «Спартака».
  • Он был в системе «красно-белых» с 1983 по 2008 год.
  • Затем поиграл за «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Комментарии (2)
Император Бомжей
1767809032
А потом он сел на наркоту, загубил свою карьеру окончательно и не смог заиграть на прежнем уровне, всё мы помним и знаем))) В теории, перешел бы в Локо, блестал бы и дальше, но судьба сложилась иначе, зато патриот и уважаем болельщиками Спартака))
zigbert
1767873643
Здесь только остаётся поддержать мнение Титова.
