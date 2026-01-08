Титов оценил назначение Евсеева в «Динамо Мх»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил назначение своего бывшего одноклубника Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо Мх».

– Ваш бывший партнер по сборной России Вадим Евсеев назначен главным тренером в «Динамо» из Махачкалы. Станет ли команда с ним играть в более открытый футбол или, наоборот, будет больше действовать от обороны? На ваш взгляд, удастся ли ему решить задачу сохранить клуб в РПЛ и развивать новых футболистов?

– Вадиму Валентиновичу желаю только удачи. Человек берется за любую работу, готов, в хорошем смысле слова, выполнить любую роль. Конечно, у него одна задача – оставить команду в РПЛ, возможно, подняться выше. Могу сказать, что мне Махачкала нравилась.

При Хасанби Биджиеве эта команда всегда играла в атаку, играла интересно. Сказать, что это был аутсайдер? Нет, конечно. Однозначно нет. Регион Дагестан всегда славился известными футболистами. Мы помним «Анжи». Поэтому регион обязан иметь команду в Премьер-лиге. А возможно, и не одну.