  Титов сказал, может ли «Спартак» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Титов сказал, может ли «Спартак» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

8 января, 11:10
6

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сказал, что с оптимизмом смотрит на вторую часть сезона для красно-белых.

– На ваш взгляд, «Спартаку» надо продлить контракт с Барко? Он системообразующий игрок, или от него ждали большего?

– Этот трансфер однозначно сыграл. Мы видим, что с Барко это одна команда, без него совсем другая. Здесь можно отметить и Маркиньоса, и Жедсона. Без них уже сложно воспринимать «Спартак». Это как тройка Голдобин – Морозов – Порядин в прошлом сезоне в хоккейном «Спартаке».

За что мы любим «Спартак»? За то, что это народная команда, как в футболе, так и в хоккее. Не люди, а команда. Вот поэтому я могу сказать, что ни Барко, ни Маркиньос, ни Жедсон в одиночку не смогут принести результат. Есть команда. Вот мне хотелось бы, чтобы в этом году, в оставшихся матчах была именно команда. А я уверен, что «Спартак» тем и силен, что есть команда.

Надо отметить поступательные действия руководителей «Спартака»: подписали главного тренера, скоро переподпишут Денисова, Зобнина. Сейчас, как я знаю, ведутся переговоры по новому контракту с Барко.

Видно, что есть позитивные новости для нас, болельщиков, поэтому я смотрю с оптимизмом во вторую часть сезона. Осталось 12 туров, Кубок, поэтому чем черт не шутит. Да, признаем, что отставание есть от первого места, но забраться в тройку – почему бы и нет?

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от 3-й позиции составляет 8 очков.
  • В декабре 2025 года сообщалось об интересе к Барко со стороны «Ривер Плейта» и «Палмейраса».

Еще по теме:
Титов оценил назначение Евсеева в «Динамо Мх»
Титову предлагали перейти из «Спартака» в другой московский клуб: «Для меня это дико» 2
Титов оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Барко Эсекьель
Император Бомжей
1767860056
Ну математические шансы, конечно есть на тройку уж точно)) Поэтому какой то тупой вопрос, каждый болельщик минимум надеется на тройку ну и кубок было б не плохо, а там время покажет, что новый тренер покажет))
Ответить
Прокс
1767860186
Нет!¡!! И Почему бы!!!!
Ответить
...уефан
1767861028
...была бы игра у команды вменяемая и стабильная, остальное...
Ответить
Foxitkuban
1767861737
Мечты, мечты...
Ответить
k611
1767872018
Тут многое зависит от того как стартует команда после паузы. Надо признать, в последнее время, после паузы игра команды не особо радует. Если начнут побеждать, а конкуренты терять очки, то всё возможно. Но для начала просто надо чтобы нормально начали играть. Посмотрим что получиться у нового тренера.
Ответить
Romeo 123
1767874101
5-6 место
Ответить
