Гурцкая аргументировал, почему Карседо не подходит «Спартаку»

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание на несовместимость состава «Спартака» с тренерскими идеями Хуана Карлоса Карседо.

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Если посмотреть, как играет «Пафос» в Лиге чемпионов, хотя бы два матча, понимаешь, как они выстраивают игру – становятся очень глубоко сзади, те, кто бегает в середине поля и атаке – это точно не формат сегодняшних игроков «Спартака».

Сегодняшним футболистам «Спартака» нужен тренер, который поставит атакующий футбол, чтобы команда могла забивать по 3-4 мяча, а не вариант «отбиться и забить один гол».

В «Спартаке» сегодня очень яркие, хорошие игроки в зоне атаки собраны. Если бы пришел хороший тренер, и они бы подкупили пару игроков в защиту чуть другого уровня, «Спартак» был бы сильной командой с хорошими футболистами. Точно не шестая команда РПЛ», – сказал Гурцкая.