  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая аргументировал, почему Карседо не подходит «Спартаку»

Гурцкая аргументировал, почему Карседо не подходит «Спартаку»

7 января, 17:17
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание на несовместимость состава «Спартака» с тренерскими идеями Хуана Карлоса Карседо.

  • Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Если посмотреть, как играет «Пафос» в Лиге чемпионов, хотя бы два матча, понимаешь, как они выстраивают игру – становятся очень глубоко сзади, те, кто бегает в середине поля и атаке – это точно не формат сегодняшних игроков «Спартака».

Сегодняшним футболистам «Спартака» нужен тренер, который поставит атакующий футбол, чтобы команда могла забивать по 3-4 мяча, а не вариант «отбиться и забить один гол».

В «Спартаке» сегодня очень яркие, хорошие игроки в зоне атаки собраны. Если бы пришел хороший тренер, и они бы подкупили пару игроков в защиту чуть другого уровня, «Спартак» был бы сильной командой с хорошими футболистами. Точно не шестая команда РПЛ», – сказал Гурцкая.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Гурцкая Тимур
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иннокентий-Смоктуновский-
1767797536
Одни эксперты, дайте человеку хоть полгода поработать спокойно, а потом уже выводы делать, человек ещё ни одного дня не работал в команде, а все уже его похоронили.
Ответить
FCSpartakM
1767800350
А кто сказал, что он под себя не будет выстраивать игру? У Спартака достаточно игроков в обороне сейчас. А игру в обороне построить легче, чем в атаке. Там не нужно много мастерства, в отличии от атакующих схем.
Ответить
vick-north-west
1767800444
Спартаковский футбол-2026: автобус и отбегания.
Ответить
рылы
1767800653
позор)
Ответить
Император Бомжей
1767801583
Лучше бы жирная морда аргументировал, почему он такую наценку на помидоры делает)))
Ответить
rash1959
1767802909
Эта тётка на базаре уже все семечки распродала?
Ответить
