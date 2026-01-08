Экс-игрок сборной России: «Я больше не хочу взвешиваться»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о новогоднем застолье и отказе от взвешивания.

– Стол был шикарный, отметили большой семьей, все прошло замечательно. Запомнился вкусный стол и то, что дочки под столом ели виноград – это какой-то новый тренд для Тик-Тока.

– Что для вас шикарный стол?

– Скажу так: стол был большой.

– С черной икрой?

– Черная икра тоже была.

– Вы сколько-то прибавили за новогодние праздники?

– Я уже давно не взвешиваюсь, потому что много прибавил после карьеры. Больше не хочу взвешиваться.