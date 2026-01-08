Экс-игрок сборной России: «Я больше не хочу взвешиваться»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о новогоднем застолье и отказе от взвешивания.
– Стол был шикарный, отметили большой семьей, все прошло замечательно. Запомнился вкусный стол и то, что дочки под столом ели виноград – это какой-то новый тренд для Тик-Тока.
– Что для вас шикарный стол?
– Скажу так: стол был большой.
– С черной икрой?
– Черная икра тоже была.
– Вы сколько-то прибавили за новогодние праздники?
– Я уже давно не взвешиваюсь, потому что много прибавил после карьеры. Больше не хочу взвешиваться.
- 46-летний форвард закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России Булыкин провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «РБ Спорт»