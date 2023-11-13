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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АДО Ден Хааг
€ 4 млн
АДО Ден Хааг
Гаага
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Кийосира
Сайт:
http://www.adodenhaag.nl/
Тренер:
Альфонс Гронендейк
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Таблица
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Ден Хааг» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Фейеноорд» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Булыкин: «Я был королем Гааги и Амстердама»
2023.11.13 16:47
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Адвокат возобновил тренерскую карьеру в 75 лет. Он возглавил «Ден Хааг»
2022.11.28 20:38
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75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры
2022.11.26 01:56
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Дирк Кейт стал главным тренером «Ден Хаага»
2022.06.02 15:51
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«Эксельсиор» вернулся в Эредивизие, проигрывая в финале плей-офф 0:3 к 78-й минуте
2022.05.30 08:35
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«Аякс» забил 163 гола за год. Это лучший результат в истории среди голландских команд
2019.12.22 17:43
Эредивизие. «Витесс» дома всухую проиграл «Ден Хаагу»
2019.10.26 22:42
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Слуцкий – о ничьей с «Ден Хаагом»: «Разочарован результатом»
2019.03.31 07:05
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2019.03.30 22:46
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Эредивизие. «Витесс» Слуцкого сыграл ничью с «Ден Хаагом»
2018.09.22 23:50
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Голкипер «Спарты» за пять секунд отразил четыре удара в упор
2017.09.24 22:10
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Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальный приз ФИФА по итогам 2016 года
2017.01.09 21:07
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Эредивизие. «Зволле» обыграл «АДО Ден Хааг», одержав первую победу в сезоне
2016.09.30 22:51
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
2016.09.25 00:00
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
2016.08.29 00:23
Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»
2016.08.20 23:49
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2016.02.03 10:09
Адвокат может возглавить «Ден Хааг»
2015.11.12 00:36
Голкипер «Ден Хаага» красивым ударом принес своей команде ничью в матче с «ПСВ»
2015.08.12 06:43
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Схакен перешел из бакинского «Интера» в «Ден Хааг»
2015.07.18 08:35
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