Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» пройдет 30 августа в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд». Хозяева набрали семь очков и идут в тройке лидеров, а гости замыкают таблицу с нулем очков и разницей мячей –7. При этом «Фейеноорд» не проигрывает в 16 последних матчах, а «Ден Хааг» проиграл все три стартовых тура. Сможет ли аутсайдер дать бой лидеру или роттердамцы продолжат победную серию?

Кто победит в матче

«Фейеноорд» подходит к игре в великолепной форме – команда не проигрывает в 16 последних матчах и набрала отличный ход в новом сезоне. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 12 матчей подряд. Оборона роттердамцев небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, причем команда пропускает в пяти из семи последних матчей. Однако в очных встречах с «Ден Хаагом» дома «Фейеноорд» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле против этого соперника. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, а соперник находится в глубоком кризисе.

«Ден Хааг» переживает тяжелый период – команда проиграла три стартовых тура с общим счетом 2:9 и замыкает таблицу. В атаке гости действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, но в очных встречах с «Фейеноордом» забивают регулярно – в семи последних матчах против этого соперника они отличались. Оборона «Ден Хаага» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, а в трeх последних матчах неизменно получают гол. Гостям предстоит сложнейший выезд к одному из лидеров, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фейеноорд». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, мощную атаку и отличную домашнюю статистику, тогда как «Ден Хааг» проиграл все матчи сезона и пропускает слишком много. Вероятнее всего, роттердамцы одержат крупную победу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Фейеноорд» имеет солидный перевес – 21 победа против 10 у «Ден Хаага» при 7 ничьих. На своем поле «Фейеноорд» не проигрывает «Ден Хаагу» в девяти из одиннадцати последних матчей. При этом текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают 16 матчей подряд и забивают в каждой игре, тогда как гости проиграли все стартовые туры и пропускают почти два гола за матч. Это дает «Фейеноорду» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Роттердаме.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Фейеноорда». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, мощную атаку и отличную домашнюю статистику, тогда как «Ден Хааг» проиграл все матчи сезона и пропускает слишком много. Рекомендуемая ставка – победа «Фейеноорда» с форой (-2.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» состоится 30 августа в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.