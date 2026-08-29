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«Фейеноорд» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:56
Фейеноорд - АДО Ден Хааг
30 авг. 2026, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Фейеноорда» с форой (-2.5)
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Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» пройдет 30 августа в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд». Хозяева набрали семь очков и идут в тройке лидеров, а гости замыкают таблицу с нулем очков и разницей мячей –7. При этом «Фейеноорд» не проигрывает в 16 последних матчах, а «Ден Хааг» проиграл все три стартовых тура. Сможет ли аутсайдер дать бой лидеру или роттердамцы продолжат победную серию?

Кто победит в матче

«Фейеноорд» подходит к игре в великолепной форме – команда не проигрывает в 16 последних матчах и набрала отличный ход в новом сезоне. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 12 матчей подряд. Оборона роттердамцев небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, причем команда пропускает в пяти из семи последних матчей. Однако в очных встречах с «Ден Хаагом» дома «Фейеноорд» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле против этого соперника. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, а соперник находится в глубоком кризисе.

«Ден Хааг» переживает тяжелый период – команда проиграла три стартовых тура с общим счетом 2:9 и замыкает таблицу. В атаке гости действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, но в очных встречах с «Фейеноордом» забивают регулярно – в семи последних матчах против этого соперника они отличались. Оборона «Ден Хаага» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, а в трeх последних матчах неизменно получают гол. Гостям предстоит сложнейший выезд к одному из лидеров, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фейеноорд». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, мощную атаку и отличную домашнюю статистику, тогда как «Ден Хааг» проиграл все матчи сезона и пропускает слишком много. Вероятнее всего, роттердамцы одержат крупную победу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Фейеноорд» имеет солидный перевес – 21 победа против 10 у «Ден Хаага» при 7 ничьих. На своем поле «Фейеноорд» не проигрывает «Ден Хаагу» в девяти из одиннадцати последних матчей. При этом текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают 16 матчей подряд и забивают в каждой игре, тогда как гости проиграли все стартовые туры и пропускают почти два гола за матч. Это дает «Фейеноорду» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Роттердаме.

Личные встречи
Побед - 12 (48%)
Ничьих - 6 (24%)
Побед - 7 (28%)
44
Забитых мячей
39
1.76
В среднем за матч
1.56
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
4 : 2
27.09.2020
АДО Ден Хааг
Самая крупная ничья
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 2
30.08.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 2
30.08.2026
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 31 тур
АДО Ден Хааг
3 : 2
02.05.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
4 : 2
27.09.2020
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 31 тур
АДО Ден Хааг
0 : 0
22.04.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 2
15.09.2019
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
0 : 2
12.05.2019
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
23.12.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
3 : 1
28.01.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 11 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
05.11.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АДО Ден Хааг
0 : 1
19.02.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
3 : 1
11.09.2016
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
0 : 2
31.01.2016
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 11 тур
АДО Ден Хааг
1 : 0
01.11.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 1
01.02.2015
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АДО Ден Хааг
0 : 1
10.08.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 20 тур
АДО Ден Хааг
3 : 2
25.01.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фейеноорд
4 : 2
29.09.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
05.05.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
3 : 2
16.12.2012
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 31 тур
АДО Ден Хааг
1 : 2
22.04.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фейеноорд
0 : 3
02.10.2011
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АДО Ден Хааг
2 : 2
20.02.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фейеноорд
2 : 1
28.11.2010
АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии, 24 тур
Фейеноорд
2 : 2
21.02.2010
АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии, 15 тур
АДО Ден Хааг
0 : 2
29.11.2009
Фейеноорд
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фейеноорд
1
Тьярк Эрнст
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
27
Гауссу Диарра
ЛВ
8
Дживай Захиэль
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Лучано Валенте
(К) АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АДО Ден Хааг
1
Килиан Никиема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
15
Milan Hokke
ЦЗ
3
P. Mulder
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
25
Juho Kilo
ЦП
14
Mylian Jimenez
ЦП
11
Evan Rottier
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
(К) ЦФ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
49
Shaqueel van Persie
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
14
Сем Стейн
АП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
АДО Ден Хааг
23
Никлас Тиде
ВР
12
Sem Eekhout
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
4
Matteo Waem
ЦЗ
10
Illaijh de Ruijter
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
16
Finn de Bruin
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эрнст
16
Лопес
4
Ватанабе
35
Мармоль
26
Рид
8
Захиэль
28
Таргаллин
27
Диарра
10
Валенте
23
Хадж Мусса
18
Уэда
4-3-1-2
1
Никиема
2
Ратеринк
15
3
18
Силла
25
14
11
27
Томас
46
7
ван Мегем
27
Диарра
14
Стейн
14
Стейн
27
Диарра
10
Валенте
34
Ванхутте
34
Ванхутте
10
Валенте
28
Таргаллин
49
49
28
Таргаллин
16
Лопес
24
24
16
Лопес
18
Уэда
19
Ферри
19
Ферри
18
Уэда
14
8
Замбурек
8
Замбурек
14
18
Силла
4
4
18
Силла
27
Томас
10
10
27
Томас
17
17
Остались в запасе
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
39
Лайам Боссин
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
37
Mannou Berger
ВР
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
23
Никлас Тиде
ВР
12
Sem Eekhout
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
16
Finn de Bruin
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
39
Лайам Боссин
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
37
Mannou Berger
ВР
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
12
Sem Eekhout
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
16
Finn de Bruin
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
Точно не сыграют
Томас Белен
ЦЗ
Джордан Бос
ЛЗ
Якуб Модер
ЦП
Барт Ньивкоп
ЦП
Гийс Смал
ЛЗ
АДО Ден Хааг
Точно не сыграют
Донат Барань
ЦФ
Кэмерон Пьюпион
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Фейеноорда». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, мощную атаку и отличную домашнюю статистику, тогда как «Ден Хааг» проиграл все матчи сезона и пропускает слишком много. Рекомендуемая ставка – победа «Фейеноорда» с форой (-2.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» состоится 30 августа в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Фейеноорд» – «Ден Хааг»: смотреть онлайн.

2.08
Победа «Фейеноорда» с форой (-2.5)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие АДО Ден Хааг Фейеноорд
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