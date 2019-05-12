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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Фейеноорд - АДО Ден Хааг: обзор матча 12 мая 2019
Фейеноорд
12.05.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
0 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
42'
Э. Фалкенбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АДО Ден Хааг
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
3-1-3-2
1
Вермеер
6
Сент-Джуст
31
Боттегин
4
ван Бик
21
Торнстра
8
Класи
52
Вилена
23
Бергейс
8
Ларссон
32
ван Перси
3-2-1-2
22
Звинкелс
14
Мейерс
5
Канон
25
Бегелсдейк
17
Баккер
10
Фалкенбург
23
Бекер
10
Иммерс
19
Эль-Хайяти
Остались в запасе
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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