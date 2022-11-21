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    Джованни ван Бронкхорст

    Тренер
    Имя Джованни
    Фамилия ван Бронкхорст
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 5 февраля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рейнджерс 10 2 7 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2022 Юнион СЖ 2 : 0 Рейнджерс
    09.08.2022 Рейнджерс 3 : 0 Юнион СЖ
    16.08.2022 Рейнджерс 2 : 2 ПСВ
    24.08.2022 ПСВ 0 : 1 Рейнджерс
    07.09.2022 Аякс 4 : 0 Рейнджерс
    14.09.2022 Рейнджерс 0 : 3 Наполи
    04.10.2022 Ливерпуль 2 : 0 Рейнджерс
    12.10.2022 Рейнджерс 1 : 7 Ливерпуль
    26.10.2022 Наполи 3 : 0 Рейнджерс
    01.11.2022 Рейнджерс 1 : 3 Аякс
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