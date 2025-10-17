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Нидерланды. Эредивизие
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Фейеноорд
Джованни ван Бронкхорст
Джованни ван Бронкхорст
Фейеноорд
Нидерланды
5 февраля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
2025.10.17 01:11
2
Ван Бронкхорст хочет избавить «Бешикташ» от Зайнутдинова
2024.08.30 09:34
Фото
«Бешикташ» назначил нового тренера – клуб интересовался Карпиным
2024.06.05 21:29
«Барселона» рассматривает пять тренеров на замену Хави
2024.01.28 13:00
1
Корнеев раскрыл «особую» установку Саенко на матч Евро-2008 против Нидерландов
2023.06.18 17:15
1
Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня
2022.11.21 19:52
«Рейнджерс» ван Бронкхорста обновил антирекорд Лиги чемпионов
2022.11.02 07:20
1
Лига чемпионов. «Аякс» разгромил «Рейнджерс» ван Бронкхорста
2022.09.07 21:35
Лига чемпионов. «Рейнджерс» ван Бронкхорста прошел ПСВ ван Нистелроя, «Копенгаген» выбил «Трабзонспор»
2022.08.24 23:56
Ван Бронкхорст: «Игроки «Рейнджерс» все сделали для победы в финале ЛЕ. Просто был не наш день»
2022.05.19 08:45
Ван Бронкхорст стартовал в ШПЛ во главе «Рейнджерс» с трех побед подряд
2021.12.05 09:09
Фото
Ван Бронкхорст – новый главный тренер «Рейнджерс»
2021.11.18 20:24
1
Ван Бронкхорст провел позитивные переговоры с «Рейнджерс» насчет должности менеджера
2021.11.14 00:18
Ван Бронкхорст может вернуться в «Рейнджерс» спустя 20 лет в качестве главного тренера
2021.11.12 23:59
Фото
Ван Бронкхорст – новый тренер «Гуанчжоу Фули»
2020.01.04 11:20
1
Ван Бронкхорст вошел в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити»
2019.09.09 18:18
Агент ван Бронкхорста: «Мой клиент готов возглавить «Ньюкасл»
2019.06.26 11:55
Sky Sports: Грант, Раньери и ван Бронкхорст – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
2019.06.25 15:47
Voetbal International: Стам летом возглавит «Фейеноорд»
2019.03.06 11:18
2
Ван Бронкхорст может стать преемником Венгера в «Арсенале»
2017.11.25 16:41
Ван Бронкхорст: «Шахтер» с бразильцами показывает очень привлекательный футбол»
2017.10.17 11:15
Ван Бронкхорст получает удовольствие, наблюдая за игрой «Наполи»
2017.09.26 11:33
Ван Бронкхорст может сменить «Фейеноорд» на «Барселону»
2017.04.18 12:10
1
Адвокат назначен помощником ван Бронкхорста
2016.02.16 18:04
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