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Нидерланды. Эредивизие
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Фейеноорд
Джованни ван Бронкхорст
Статистика
Джованни ван Бронкхорст - статистика
Фейеноорд
Нидерланды
5 февраля 1975 (51)
Тренер
Статистика
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Голландия. Эредивизие 2014/2015
Команда
И
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П
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Фейеноорд
1
0
1
0
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
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