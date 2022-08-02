Джованни ван Бронкхорст - статистика
Тренер
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|ван Бронкхорст
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 февраля 1975
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|ван Бронкхорст
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 февраля 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рейнджерс
|10
|2
|7
|1
|Дата
|Матч
|02.08.2022
|Юнион СЖ
|2 : 0
|Рейнджерс
|09.08.2022
|Рейнджерс
|3 : 0
|Юнион СЖ
|16.08.2022
|Рейнджерс
|2 : 2
|ПСВ
|24.08.2022
|ПСВ
|0 : 1
|Рейнджерс
|07.09.2022
|Аякс
|4 : 0
|Рейнджерс
|14.09.2022
|Рейнджерс
|0 : 3
|Наполи
|04.10.2022
|Ливерпуль
|2 : 0
|Рейнджерс
|12.10.2022
|Рейнджерс
|1 : 7
|Ливерпуль
|26.10.2022
|Наполи
|3 : 0
|Рейнджерс
|01.11.2022
|Рейнджерс
|1 : 3
|Аякс