Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Sky Sports: Грант, Раньери и ван Бронкхорст – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту покинувшего клуб Рафаэля Бенитеса.

    На сегодняшний день в шорт-лист «Ньюкасла» входят Авраам Грант, Клаудио Раньери и Джованни ван Бронкхорст.

    Грант сейчас работает консультантом в клубе индийской суперлиги «НортИст Юнайтед», а Раньери и ван Бронкхорст по окончании минувшего сезона покинули «Рому» и «Фейеноорд» соответственно.

    • «Ньюкасл» финишировал на 14-м месте в АПЛ в сезоне-2018/19.
    • Бенитес возглавлял команду с марта 2016 года.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71960
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru