Sky Sports: Грант, Раньери и ван Бронкхорст – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

«Ньюкасл» ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту покинувшего клуб Рафаэля Бенитеса.

На сегодняшний день в шорт-лист «Ньюкасла» входят Авраам Грант, Клаудио Раньери и Джованни ван Бронкхорст.

Грант сейчас работает консультантом в клубе индийской суперлиги «НортИст Юнайтед», а Раньери и ван Бронкхорст по окончании минувшего сезона покинули «Рому» и «Фейеноорд» соответственно.