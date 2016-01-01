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    Бенитес покинул «Ньюкасл»

    Официальный сайт «Ньюкасла» сообщил об уходе со своей должности главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

    У 59-летнего специалиста истек контракт.

    «Мы упорно работали над продлением контракта с Рафаэлем в течение значительного периода времени, но достичь договоренности с Бенитесом и его представителями не удалось и не удастся.

    Тренерский штаб Рафаэля также покинет клуб 30 июня.

    Мы хотели бы поблагодарить Бенитеса и его тренерскую команду за их усилия в течение последних трех лет и их значительный вклад в то, что было достигнуто общими усилиями», – говорится в заявлении клуба.

    • Испанец возглавил английский клуб в марте 2016 года и по итогам сезона вылетел с ним в первый дивизион. Но уже через год «Ньюкасл» вернулся в АПЛ, выиграв Чемпионшип.
    • По итогам прошлой кампании «Ньюкасл» финишировал в Премьер-лиге на 13-й строчке.
    • По информации СМИ, Бенитес – кандидат на пост главного тренера «Челси».

    Tuttosport: Бенитес может сменить Сарри в «Челси»

    Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»

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