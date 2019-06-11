Tuttosport: Бенитес может сменить Сарри в «Челси»

там еще Спаллетти освободился, мне кажется интересный вариант
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может возглавить «Челси».
Как сообщает Tuttosport, испанец может присоединиться к лондонцам в ближайшее время. Это позволит тренеру «Челси» Маурицио Сарри уйти в «Ювентус». Лондонцы не хотя отпускать итальянского специалиста, пока не найдут ему замену.
- Бенитес руководил «Челси» с ноября 2012-го по июнь 2013 года, выиграв с командой Лигу Европы.
- В сезоне-2018/19 «Ньюкасл» финишировал на 13-й строчке, «Челси» занял третье место.
- Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает в этом месяце.