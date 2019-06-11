Tuttosport: Бенитес может сменить Сарри в «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может возглавить «Челси».

Как сообщает Tuttosport, испанец может присоединиться к лондонцам в ближайшее время. Это позволит тренеру «Челси» Маурицио Сарри уйти в «Ювентус». Лондонцы не хотя отпускать итальянского специалиста, пока не найдут ему замену.