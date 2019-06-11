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    Tuttosport: Бенитес может сменить Сарри в «Челси»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может возглавить «Челси».

    Как сообщает Tuttosport, испанец может присоединиться к лондонцам в ближайшее время. Это позволит тренеру «Челси» Маурицио Сарри уйти в «Ювентус». Лондонцы не хотя отпускать итальянского специалиста, пока не найдут ему замену.

    • Бенитес руководил «Челси» с ноября 2012-го по июнь 2013 года, выиграв с командой Лигу Европы.
    • В сезоне-2018/19 «Ньюкасл» финишировал на 13-й строчке, «Челси» занял третье место.
    • Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает в этом месяце.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Феликс Сметана 9 минут назад

      там еще Спаллетти освободился, мне кажется интересный вариант

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