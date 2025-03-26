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Авраам Грант
Авраам Грант
Израиль
6 мая 1955 (71)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России
2025.03.26 01:23
2
Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола
2025.03.25 09:39
Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией
2025.03.25 00:58
2
Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет
2025.03.25 00:12
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке
2023.11.11 16:45
9
Фото
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
2022.12.22 21:45
Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
2021.01.23 11:51
5
Журналист Фальк: «Грант может сменить Лэмпарда в «Челси», а летом команду возглавит Тухель»
2021.01.15 22:11
TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»
2021.01.12 17:30
Лэмпард и Виллаш-Боаш – худшие тренеры «Челси» в эпоху Абрамовича по очкам в среднем за матч
2021.01.02 14:38
3
Sky Sports: Грант, Раньери и ван Бронкхорст – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
2019.06.25 15:47
Грант: «Абрамович сделал из «Челси» уважаемый бренд. Он заслуживает большего уважения со стороны правительства Англии»
2018.12.22 16:58
9
При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки
2018.07.12 18:59
21
Грант: «Организация игры должна помочь «Спартаку» в Лиге чемпионов»
2017.07.17 06:09
11
Саньоль может сменить Гранта в сборной Ганы
2017.02.16 11:56
Главный тренер сборной Ганы Грант ушел в отставку
2017.02.05 01:16
2
Грант: «За Смоловым наблюдаю давно, он способен проявить себя в европейском топ-чемпионате»
2016.09.07 14:36
2
Грант: «Сборная России обладает большим потенциалом, давайте дадим ей время»
2016.09.06 22:31
1
Фото
Баба, Вакасо и Джордан Айю – в стартовом составе Ганы на матч с Россией
2016.09.06 15:29
10
Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»
2016.09.05 01:32
7
Грант: «Россия не является большой страной в футболе»
2016.07.01 07:31
7
Метшин: «Судя по интересу агентов к «Рубину», он точно является топ-клубом Европы»
2015.12.25 14:29
Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого – на топ-уровне»
2015.07.28 12:24
14
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
1
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
2
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
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Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
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