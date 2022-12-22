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Авраам Грант
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
1
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
8
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
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17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Авраам Грант
Тренер
Имя
Авраам
Фамилия
Грант
Гражданство
Израиль
Дата рождения
6 мая 1955
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Кубок африканских наций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Кубок Африканских Наций 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок Английской Лиги 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Гана
2
0
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.06.2021
Марокко
1 : 0
Гана
12.06.2021
Гана
0 : 0
Кот-д'Ивуар
22 декабря 2022
21:45
Фото
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
23 января 2021
11:51
Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
5
15 января 2021
22:11
Журналист Фальк: «Грант может сменить Лэмпарда в «Челси», а летом команду возглавит Тухель»
12 января 2021
17:30
TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»
2 января 2021
14:38
Лэмпард и Виллаш-Боаш – худшие тренеры «Челси» в эпоху Абрамовича по очкам в среднем за матч
3
25 июня 2019
15:47
Sky Sports: Грант, Раньери и ван Бронкхорст – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
22 декабря 2018
16:58
Грант: «Абрамович сделал из «Челси» уважаемый бренд. Он заслуживает большего уважения со стороны правительства Англии»
9
12 июля 2018
18:59
При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки
21
17 июля 2017
06:09
Грант: «Организация игры должна помочь «Спартаку» в Лиге чемпионов»
11
16 февраля 2017
11:56
Саньоль может сменить Гранта в сборной Ганы
5 февраля 2017
01:16
Главный тренер сборной Ганы Грант ушел в отставку
2
7 сентября 2016
14:36
Грант: «За Смоловым наблюдаю давно, он способен проявить себя в европейском топ-чемпионате»
2
6 сентября 2016
22:31
Грант: «Сборная России обладает большим потенциалом, давайте дадим ей время»
1
15:29
Фото
Баба, Вакасо и Джордан Айю – в стартовом составе Ганы на матч с Россией
10
5 сентября 2016
01:32
Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»
7
1 июля 2016
07:31
Грант: «Россия не является большой страной в футболе»
7
25 декабря 2015
14:29
Метшин: «Судя по интересу агентов к «Рубину», он точно является топ-клубом Европы»
28 июля 2015
12:24
Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого - на топ-уровне»
14
04.09.2016 22:10
Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня
Дмитрий Тарасов получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только после того, как решит все вопросы с судом. Адам Лаллана принес Сэму Аллардайсу первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
07.01.2016 10:10
Дидье Дрогба: каким мы запомним главного футбольного Вождя
Похоже, ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру игрока и войдет в тренерский штаб «Челси». «Бомбардир» вспоминает главные моменты футбольной жизни форварда.
1
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