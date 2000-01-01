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    Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда

    Руководство «Челси» не спешит с отставкой главного тренера Фрэнка Лэмпарда из-за неопределенности с кандидатурой на замену ему.

    По информации ESPN, если английский специалист не будет уволен до конца сезона, то летом команду может возглавить Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль или Юлиан Нагельсман.

    В случае ухода Лэмпарда посреди сезона «Челси» рассмотрит вариант с приглашением Авраама Гранта или Андрея Шевченко. Предполагается, что один из них поработает с командой до мая.

    Лондонцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      wiess 23 минуты назад

      Если делaете ставки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +9214

      BRO_football 44 минуты назад

      Шевченко пусть будет. И тогда СМИ будут пестреть заголовками "Бывший тренер сборной Украины стал главным тренером клубы, владелец которого российский олигарх".
      У националистов на Украине знатно подгорит...

      0
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      Рейтинг: +11111

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой смысл менять шило на мыло

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      Рейтинг: +7240

      Вомбат 2 часа назад

      Грант не кризисный менеджер, Шевченко тоже. С таким же успехом можно назначить до конца сезона тренера по физподготовке. Но встряска Челси действительно нужна. Если уж молодой Джеймс добегая трусцой до первого соперника, разворачивается и пасует назад, значит команда по сути дела развалена .

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      Рейтинг: +19840

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Кому и зачем это нужно?.. Бред какой-то.

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