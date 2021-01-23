Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда

Руководство «Челси» не спешит с отставкой главного тренера Фрэнка Лэмпарда из-за неопределенности с кандидатурой на замену ему.

По информации ESPN, если английский специалист не будет уволен до конца сезона, то летом команду может возглавить Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль или Юлиан Нагельсман.

В случае ухода Лэмпарда посреди сезона «Челси» рассмотрит вариант с приглашением Авраама Гранта или Андрея Шевченко. Предполагается, что один из них поработает с командой до мая.

Лондонцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.