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Ральф Хазенхюттль
Ральф Хазенхюттль
Австрия
9 августа 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Вольфсбург» уволил главного тренера после разгрома от «Боруссии»
2025.05.05 14:47
1
«Саутгемптон» уволил главного тренера
2022.11.07 21:10
Тедеско может возглавить «Саутгемптон»
2022.10.08 12:42
Хазенхюттль – кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
2022.03.06 12:17
1
Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»
2021.08.24 11:54
5
Хазенхюттль – после 0:9 от «МЮ»: «Это кошмар»
2021.02.03 08:32
4
Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
2021.01.23 11:51
5
Журналист Фальк: «Пять тренеров входят в шорт-лист «Челси»
2021.01.13 22:09
5
«Челси» доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника. Тухель и Аллегри – в шорт-листе
2021.01.05 12:25
Фото
Моуринью, Мойес и еще три специалиста номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в октябре
2020.11.06 16:48
У «Уотфорда» 50 очков в АПЛ, 50 забитых и 50 пропущенных мячей
2019.04.24 00:50
3
Главный тренер «Саутгемптона» сообщил об уходе Габбиадини. На форварда претендуют ЦСКА и «Спартак»
2019.01.04 08:47
7
Новый тренер «Саутгемптона» отправил болельщикам купоны на бесплатные напитки
2018.12.15 17:52
1
Хазенхюттль – новый главный тренер «Саутгемптона». Он два года подряд выводил «РБ Лейпциг» в еврокубки
2018.12.05 15:49
5
Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»
2018.05.16 14:16
8
Хазенхюттль договорился о продлении контракта с «РБ Лейпцигом»
2018.03.30 07:53
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» поборются за главного тренера «РБ Лейцпига» Хазенхюттля
2018.03.27 18:16
1
Главный тренер «РБ Лейпцига»: «В матче с «Зенитом» мы должны были решать все вопросы раньше»
2018.03.16 00:13
Тренер «Лейпцига»: «Будем играть против «Зенита» в атаку»
2018.03.14 23:16
11
Тренер «РБ Лейпцига» Хазенхюттль: «Жаль, что не удалось сыграть на ноль»
2018.03.09 07:42
Тренер «РБ Лейпцига»: «Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно»
2017.10.26 11:16
1
«РБ Лейпциг» готов предложить Хазенхюттлю новый контракт
2017.10.24 12:12
1
Хазенхюттль: «Лейпциг» фаворит? В Лиге чемпионов это ничего не значит»
2017.09.26 10:06
Тренер «Лейпцига»: «Из-за дебюта мы нервничали и недостаточно обостряли игру в атаке»
2017.09.14 09:54
Гвинейский журналист сравнил спортивного директора «Лейпцига» с Гитлером, ранее немец назвал страну деревней
2017.07.26 23:00
8
Хазенхюттль – об интересе «Ливерпуля» к Кейта: «РБ Лейпциг» не продает игроков после первого поступившего предложения»
2017.07.17 18:28
5
Гнабри может сменить «Вердер» на «РБ Лейпциг»
2017.05.03 12:23
Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила
2017.05.01 08:52
19
Тренер «РБ Лейпцига» сравнил травму Вернера с катастрофой
2017.03.24 08:43
Хазенхюттль старается не думать о Лиге чемпионов
2017.02.27 09:42
1
2
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