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    Тренер «РБ Лейпцига» Хазенхюттль: «Жаль, что не удалось сыграть на ноль»

    Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги Европы после победы над «Зенитом» в первом матче 1/8 финала турнира.

    «Мы провели отличный матч, имели много моментов, хорошо оборонялись. После перерыва улучшили ряд моментов и заслуженно победили. К сожалению, не удалось сыграть на ноль, но мы не огорчаемся – у нас есть все шансы пройти в следующий раунд.

    Удивил ли нас чем-то «Зенит»? Нет, не удивил – мы знали, что соперник не будет сегодня сильно рисковать, знали, что они будут хорошо обороняться. «Зениту» действительно не хватало в центре поля игрока вроде Паредеса, который разгоняет атаки. Нам удалось постоянно оказывать давление, но я уверен – нас ждет тяжелейший матч в Санкт-Петербурге», – рассказал после финального свистка тренер немецкой команды.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 07:42
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