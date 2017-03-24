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    Тренер «РБ Лейпцига» сравнил травму Вернера с катастрофой

    Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль посетовал на травму, полученную нападающим команды Тимо Вернером. Напомним, футболист получил повреждение подколенного сухожилия в дебютном для себя матче за сборную Германии, в котором была обыграна Англия – 1:0. Его восстановление займет не менее двух недель.

    «Для нас потеря игрока уровня Вернера на финише сезона равнозначна катастрофе. Он не сможет принять участие в матчах с «Дармштадтом», «Майнцем» и «Байером». Так что в нападении нам придется нелегко», – приводит слова Хазенхюттля SportBild.

    В текущем сезоне Вернер провел 24 матча в Бундеслиге, в которых забил 14 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 08:43
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