«Бавария» и дортмундская «Боруссия» поборются за главного тренера «РБ Лейцпига» Хазенхюттля

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль является целью двух немецких грандов. Борьбу за 50-летнего специалиста поведут «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «шмелей» Томас Тухель отказался по завершении сезона сменить у руля мюнхенцев Юппа Хайнкеса.

Команда из Лейпцига под руководством австрийца после идет на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка. В прошлом туре она одержала волевую победу над лидирующей «Баварией» со счетом 2:1.