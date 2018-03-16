Главный тренер «РБ Лейпцига»: «В матче с «Зенитом» мы должны были решать все вопросы раньше»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль прокомментировал проход немецкого клуба в 1/4 финала Лиги Европы.

В рамках 1/8 финала команда из Лейпцига по сумме двух встреч обыграла «Зенит» (3:2).

«Мы очень счастливы, что прошли дальше. Все вопросы мы должны были решать раньше, у нас было много шансов. Мы напряжены, иногда больше, чем хотелось бы. После хорошего начала, когда мы показали, что способны забить, мы перестали играть. Так мы сделали нашего соперника сильным.

В перерыве я был громким, нельзя было быть согласным с тем, как мы играли. Во втором тайме мы сыграли так, как надо, создали моменты, но не забили. Нам пришлось терпеть до последней минуты», – сказал Хазенхюттль.

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