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    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»


    4.2
    Голосов: 5
    15.03.2018 21:40
    Сломался главный бомбардир команды Манчини.

    Столкновение Кокорина и Орбана сразу показалось серьезным. Случилось оно уже на второй минуте. Нападающий долго не мог подняться, потом захромал и просто сел на газон. Манчини спешно выпустил Заболотного, а Кокорин со слезами ушел на скамейку.

    Кокорин – лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне. Только в 22-х матчах российской Премьер-лиги он забил 10 мячей. Игру с «Лейпцигом» нападающий продолжил смотреть со скамейки, где его колено обложили льдом. Есть мнение, что его травма может оказаться серьезной.

    У «Зенита» проблемы с повреждениями игроков всю весну. В матче с «Ростовом» из игры вылетел Эмануэль Маммана. Он пропустит ближайшие полгода. С Андреем Луневым все обошлось – он восстановился уже к «Лейпцигу». Кузяев все еще живет с проблемами.

    Роберто Манчини винит во всем судей и отсутствие нужных покупок. Он говорит, что в этом «Зените» умеет забивать только Кокорин. «Надеюсь, сейчас пойдет серия голов у Дриусси и Заболотного», – говорил Кокорин перед матчем. Кажется, накаркал. Теперь Манчини придется научить голам других. Пока над известным тренером снова находят возможность посмеяться.

    «Зенит» потерял потенциально лучшего защитника РФПЛ. От этого плохо всем

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 марта 2018, 16:33

      Очень жаль, при всем не уважении к Зениту... Кокорин этого не заслужил...

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 марта 2018, 14:16

      Зря Дзюбу выгнали! Пригодился бы сейчас...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 16 марта 2018, 10:24

      "Бомжи" опять обосрались у себя дома! Грустно было смотреть, как единственная команда такого прекрасного города бегает за немцами как щенки в поисках мяча.
      Скока бабла не вкладывай в тренеров, а команды НЕТ! Может что-то в руководстве коллектива подправить?)))
      А Кокоша здесь и ни причём. Был мальчик талантливый, а сейчас стал "Торресом". Что он есть, что его нет, в игре ничё не поменялось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 08:06

      Команда с заоблачными понтами, тьфу, с возможностями, не должна в такой степени зависеть от одного футболиста, будь это хоть сам Месси. Хорошие менеджеры и тренеры всегда имеют план Б как минимум.
      Кокорину здоровья, но сам газмяс нисколько не жаль, он заслужил вылет ещё раньше. Приятно, что больше в этом сезоне не будет нытья по поводу судей, стадионов, погоды, селекции, травм и т.д.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 марта 2018, 01:55

      Теперь остался Заболотный...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 16 марта 2018, 00:42

      плодотворный год на "кресты"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 15 марта 2018, 23:55

      Хочется верить, что Саша восстановится к ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +490

      andruhs 15 марта 2018, 23:49

      Просто - здоровья парню и удачи !!!
      Остальное - не от Бога!
      Жалеть нужно друг друга по-жизни, а тем более своих.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Alex76 15 марта 2018, 23:11

      Хорошая команда не должна зависеть от одного игрока. Хотя в Зените такой бардак, что Кокорин наверное не помог бы.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 марта 2018, 23:06

      С такими костоломами, как Ростов, играть - себя не уважать!

      -1
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