Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

Сломался главный бомбардир команды Манчини.

Столкновение Кокорина и Орбана сразу показалось серьезным. Случилось оно уже на второй минуте. Нападающий долго не мог подняться, потом захромал и просто сел на газон. Манчини спешно выпустил Заболотного, а Кокорин со слезами ушел на скамейку.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 15 марта 2018 г.

twit text — РБ Инсайды (@inside_rb) 15 марта 2018 г.

Кокорин – лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне. Только в 22-х матчах российской Премьер-лиги он забил 10 мячей. Игру с «Лейпцигом» нападающий продолжил смотреть со скамейки, где его колено обложили льдом. Есть мнение, что его травма может оказаться серьезной.

twit text — Александр Неценко (@netsenko) 15 марта 2018 г.

twit text — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 15 марта 2018 г.

У «Зенита» проблемы с повреждениями игроков всю весну. В матче с «Ростовом» из игры вылетел Эмануэль Маммана. Он пропустит ближайшие полгода. С Андреем Луневым все обошлось – он восстановился уже к «Лейпцигу». Кузяев все еще живет с проблемами.

Роберто Манчини винит во всем судей и отсутствие нужных покупок. Он говорит, что в этом «Зените» умеет забивать только Кокорин. «Надеюсь, сейчас пойдет серия голов у Дриусси и Заболотного», – говорил Кокорин перед матчем. Кажется, накаркал. Теперь Манчини придется научить голам других. Пока над известным тренером снова находят возможность посмеяться.

twit text — Царь(@BossGunko) 15 марта 2018 г.

«Зенит» потерял потенциально лучшего защитника РФПЛ. От этого плохо всем