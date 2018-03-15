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    «Зенит» потерял потенциально лучшего защитника РФПЛ. От этого плохо всем


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    Голосов: 4
    15.03.2018 08:50
    Эмануэль Маммана продолжит прогрессировать в больнице.

    Что вообще происходит?

    В матче «Ростов» – «Зенит» травму получил защитник гостей Эмануэль Маммана. Его унесли на носилках на 4-й минуте, когда аргентинец неудачно приземлился на газон. Уже на следующий день подтвердилось самое худшее: от пяти до шести месяцев Маммана проведет без футбола. У 22-летнего аргентинца повреждена передняя крестообразная связка колена.

    Роберто Манчини мгновенно отреагировал на ситуацию. «Важный игрок травмирован, а футболистов на эту позицию у нас больше нет», – скептически напомнил тренер. На протяжении всего сезона он дергал руководство, чтобы ему приобрели еще несколько игроков. Но зимой «Зенит» купил Оздоева и Набиуллина – талантливых, но не самых важных для команды людей.

    Впереди у «Зенита» решающий отрезок в чемпионате России, где проблемно зацепиться даже за место в тройке. В Лиге Европы ждет тяжелое противостояние с «РБ Лейпцигом». Там Маммана тоже мог помочь, но пока больше беспокоятся о нем. «Зенит» запустил акцию #FuerzaEma, где принимает видеообращения для Мамманы. Для защитника, который пропустит чемпионат мира, травма могла стать моральным ударом.

    Вот так игрок выглядел через несколько часов после того падения:

    Почему у «Зенита» проблемы?

    Маммана травмирован, а его возможный сменщик Новосельцев ушел в аренду в «Арсенал». Из чистых центральных защитников высокого класса в команде остается только Миха Мевля. Иванович и Кришито могут выйти на этой позиции, но им привычнее игра по краям. Больше не будет и экспериментов со схемой в три центральных, как Манчини хотел попробовать в «Ростове». Придется выкручиваться.

    Реальных варианта у «Зенита» два, а связаны они как раз с легионерами. Перевод Ивановича в центр делает дорогу в состав безальтернативной для Смольникова. Если отправлять туда Кришито, слева большая нагрузка ляжет на Жиркова или Набиуллина. Оба в этом «Зените» не готовы играть постоянно. Хуже всего, что у «Зенита» только две победы в последних 11-ти матчах Премьер-лиги. Команде больше нельзя терять очки.

    Потеря Мамманы выглядит серьезной. Играл он примерно так:

    Маммана может стать еще лучше

    Травма Мамманы ужасна с человеческой точки зрения. Но с футбольной стороны все выглядит еще хуже. «Зенит» покупал аргентинца с целью сделать из него большого футболиста. Хотя в мире его давно уже считают перспективным. Даже за сборную Аргентины Маммана дебютировал в 18 лет, когда еще ни разу не вышел в составе «Ривер Плейта». Потом была успешная игра на родине, интерес «Ливерпуля» и трансфер в «Лион». Теперь – «Зенит» как еще одна ступенька в развитии.

    К российскому чемпионату Маммана адаптировался почти сразу. Не зря ему прогнозировали статус самого умного защитника РФПЛ. За весь сезон у аргентинца только 11 фолов и ни одной желтой карточки, а редкие ошибки компенсируются скоростью. По перехватам (44) Маммана входит в десятку лучших защитников чемпионата, играя в атакующей команде. Он заблокировал 10 ударов соперника и 29 раз отобрал мяч у соперника. В сумме это делает Мамману одним из топовых защитников РФПЛ, в перспективе – лучшим. Травма может испортить весь его путь.

    В социальной жизни у Мамманы тоже пока не возникало проблем. В сентябре он через социальные сети легко нашел своих пропавших собак. Кстати, самого Мамману легионеры «Зенита» тоже сравнивают с собакой из-за его физических качеств. Русский язык целенаправленно игрок не учит, но находит способы для общения с людьми. Плохой в России защитнику «Зенита» показалась только погода. Зато когда солнечно, техничный аргентинец может исполнить какой-нибудь трюк. Подобного мы не увидим еще долго.

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    «Зенит» набрал россиян на два состава. Но не все так просто

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 марта 2018, 14:15

      не только Зенит в этом году потерял центральных защитников некоторые и по два игрока обороны потеряли это все отзвуки игр в феврале ну зима у нас еще в феврале как это чинуши от футбола не поймут

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 15 марта 2018, 13:31

      22 года, заживёт как на собаке.

      1
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      Рейтинг: -5

      gekordab 15 марта 2018, 13:22

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 15 марта 2018, 13:14

      В любом случае здоровья ...главное продолжай работать , а то не хотелось бы что бы получилось как с Рохо ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 15 марта 2018, 12:37

      Мамана обычный защитник,уровнем чуть ниже среднего!!!Не Гарай же в конце концов))так что заменить его можно!А вообще я в шоке от работы Манчини,понабрал псевдо потенциальных игроков за дикие бабки а игры никакой,отмазки тоже детские мол подождите нужно время)))А по факту,сольются во всех турнирах,затем Манчини заберёт 9 лямов и своих будущих Месси и вместе будут смеяться над тем как не напрягаясь обеспечить себе старость!!!Верните нам наш Зенит,который мы привыкли видеть,а не это унылое аргентинское говно,которым плевать на команду и город!!!

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 марта 2018, 12:27

      у плеванова со статьями, как у пенсионера с сексом - С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ ХУЖЕ, зенит не единственная команда, потерявшая основных ЦЗ, причем являющихся уже сейчас стабильными игроками сборной страны, а не какими-то "потенциально лучшими" но автор старательно наматывает сопли на кулак только по поводу аргентинца... такая травма стресс для любого футболиста, но я не понимаю, зачем высасывать из пальца драматичность сюжета, вспоминать потерю собак, приписывать сложность адаптации к россии... джикия и васин просто обзавидовались такому подходу и описанию травмы эмануэля

      3
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 15 марта 2018, 10:43

      Журналисты, вас самих-то не воротит от постоянных врак о "талантливом Оздоеве"? Вы так давно и так часто пишете этот бред, что наверняка агент футболиста платит вам за это очень немного, иначе он разорился бы. Может не стоит врать-то за такие смешные деньги?

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 15 марта 2018, 10:13

      В Зените почти все игроки потенциально лучшие. После Манчини всю эту потенциальную команду будут опять распродавать и раздавать по клубам как после ухода Луческу.

      5
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      Рейтинг: +365

      BykAs 15 марта 2018, 10:05

      Вы взяли Новосельцева на пике его формы, и бездарно потопили , теперь пожинаете плоды своей диверсии. Удачи в поиске новых функционеров.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 15 марта 2018, 09:51

      Автор знает значение слова потенциальный?

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