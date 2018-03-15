«Зенит» потерял потенциально лучшего защитника РФПЛ. От этого плохо всем

Эмануэль Маммана продолжит прогрессировать в больнице.

Что вообще происходит?

В матче «Ростов» – «Зенит» травму получил защитник гостей Эмануэль Маммана. Его унесли на носилках на 4-й минуте, когда аргентинец неудачно приземлился на газон. Уже на следующий день подтвердилось самое худшее: от пяти до шести месяцев Маммана проведет без футбола. У 22-летнего аргентинца повреждена передняя крестообразная связка колена.

Роберто Манчини мгновенно отреагировал на ситуацию. «Важный игрок травмирован, а футболистов на эту позицию у нас больше нет», – скептически напомнил тренер. На протяжении всего сезона он дергал руководство, чтобы ему приобрели еще несколько игроков. Но зимой «Зенит» купил Оздоева и Набиуллина – талантливых, но не самых важных для команды людей.

Впереди у «Зенита» решающий отрезок в чемпионате России, где проблемно зацепиться даже за место в тройке. В Лиге Европы ждет тяжелое противостояние с «РБ Лейпцигом». Там Маммана тоже мог помочь, но пока больше беспокоятся о нем. «Зенит» запустил акцию #FuerzaEma, где принимает видеообращения для Мамманы. Для защитника, который пропустит чемпионат мира, травма могла стать моральным ударом.

Вот так игрок выглядел через несколько часов после того падения:

Otra fea noticia para @Argentina y #Sampaoli: #Mammana salió lesionado en su rodilla izquierda. Le harán estudios para conocer la gravedad. Pinta mal. pic.twitter.com/EgIQBue5EK — Emiliano Chavez (@chavezemiliano_) 11 марта 2018 г.

Почему у «Зенита» проблемы?

Маммана травмирован, а его возможный сменщик Новосельцев ушел в аренду в «Арсенал». Из чистых центральных защитников высокого класса в команде остается только Миха Мевля. Иванович и Кришито могут выйти на этой позиции, но им привычнее игра по краям. Больше не будет и экспериментов со схемой в три центральных, как Манчини хотел попробовать в «Ростове». Придется выкручиваться.

Реальных варианта у «Зенита» два, а связаны они как раз с легионерами. Перевод Ивановича в центр делает дорогу в состав безальтернативной для Смольникова. Если отправлять туда Кришито, слева большая нагрузка ляжет на Жиркова или Набиуллина. Оба в этом «Зените» не готовы играть постоянно. Хуже всего, что у «Зенита» только две победы в последних 11-ти матчах Премьер-лиги. Команде больше нельзя терять очки.

Потеря Мамманы выглядит серьезной. Играл он примерно так:

Маммана может стать еще лучше

Травма Мамманы ужасна с человеческой точки зрения. Но с футбольной стороны все выглядит еще хуже. «Зенит» покупал аргентинца с целью сделать из него большого футболиста. Хотя в мире его давно уже считают перспективным. Даже за сборную Аргентины Маммана дебютировал в 18 лет, когда еще ни разу не вышел в составе «Ривер Плейта». Потом была успешная игра на родине, интерес «Ливерпуля» и трансфер в «Лион». Теперь – «Зенит» как еще одна ступенька в развитии.

К российскому чемпионату Маммана адаптировался почти сразу. Не зря ему прогнозировали статус самого умного защитника РФПЛ. За весь сезон у аргентинца только 11 фолов и ни одной желтой карточки, а редкие ошибки компенсируются скоростью. По перехватам (44) Маммана входит в десятку лучших защитников чемпионата, играя в атакующей команде. Он заблокировал 10 ударов соперника и 29 раз отобрал мяч у соперника. В сумме это делает Мамману одним из топовых защитников РФПЛ, в перспективе – лучшим. Травма может испортить весь его путь.

В социальной жизни у Мамманы тоже пока не возникало проблем. В сентябре он через социальные сети легко нашел своих пропавших собак. Кстати, самого Мамману легионеры «Зенита» тоже сравнивают с собакой из-за его физических качеств. Русский язык целенаправленно игрок не учит, но находит способы для общения с людьми. Плохой в России защитнику «Зенита» показалась только погода. Зато когда солнечно, техничный аргентинец может исполнить какой-нибудь трюк. Подобного мы не увидим еще долго.

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