Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Даже матч с «Амкаром» команда Манчини заканчивала вдевятером.

«Локомотив» сделал свои восемь очков преимущества не только победами над конкурентами. Пусть команда Семина и обыграла ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», но забрала почти все и в матчах с аутсайдерами. «Зенит» на этом обжигается весь сезон. Отсюда приходят и обидные ничьи с командами уровня «Амкара». Просто посмотрите на весь абсурд ситуации.

Зимой «Зенит» отдал Дзюбу и Новосельцева в аренду «Арсеналу». В команде есть в наличии игроки на два состава, а в активе уже значится разгром «Селтика». «Амкар» на этом фоне подписал в аренду почти закончившего с футболом Оланаре. Пермяки благодарили ЦСКА за то, что москвичи согласились выплачивать нигерийцу большую часть зарплаты. В Кубке России «Амкар» проиграл «Авангарду», а потом потерял тренера. Гаджиев ушел в отставку по собственному желанию.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 марта 2018 г.

После всех этих новостей «Амкар» приехал в Санкт-Петербург. Занявший место тренера «Амкара» Евсеев буднично выставил пять защитников и мощного опорника Эзатолахи. И «Зенит» сдался. Не помог и дебют Оздоева. Даже победа ЦСКА над «Уралом» не мотивировала «Зенит» на хорошие атакующие показатели. Хозяева нанесли всего 12 ударов, пять из которых дошли до створа. Нигматуллин со всеми справился.

Нули на табло, красные карточки Ерохина и Кришито – только в этих двух вещах кроется характеристика всего матча. Игра была жесткой, но судейские решения получились спорными. У «Амкара» тоже случилось удаление перед свистком. В общей сложности командам выдали 11 желтых карточек. Для рядового матча РФПЛ это слишком много.

Во время матча произошел спорный эпизод. Болельщики кидали на полей файеры, из-за чего судья хотел увести команды в подтрибунное помещение. Но потом передумал.

По всем этим причинам негодовал Манчини.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 марта 2018 г.

Зато у «Амкара» реакция противоположная.

twit text — FC Amkar (@fc_amkar) 3 марта 2018 г.

С такой игрой сложно рассчитывать догнать «Локомотив». Но еще хуже то, что «Зенит» снова может остаться без Лиги чемпионов.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Амкар»