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    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох


    3.1
    Голосов: 17
    03.03.2018 18:30
    Даже матч с «Амкаром» команда Манчини заканчивала вдевятером.

    «Локомотив» сделал свои восемь очков преимущества не только победами над конкурентами. Пусть команда Семина и обыграла ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», но забрала почти все и в матчах с аутсайдерами. «Зенит» на этом обжигается весь сезон. Отсюда приходят и обидные ничьи с командами уровня «Амкара». Просто посмотрите на весь абсурд ситуации.

    Зимой «Зенит» отдал Дзюбу и Новосельцева в аренду «Арсеналу». В команде есть в наличии игроки на два состава, а в активе уже значится разгром «Селтика». «Амкар» на этом фоне подписал в аренду почти закончившего с футболом Оланаре. Пермяки благодарили ЦСКА за то, что москвичи согласились выплачивать нигерийцу большую часть зарплаты. В Кубке России «Амкар» проиграл «Авангарду», а потом потерял тренера. Гаджиев ушел в отставку по собственному желанию.

    После всех этих новостей «Амкар» приехал в Санкт-Петербург. Занявший место тренера «Амкара» Евсеев буднично выставил пять защитников и мощного опорника Эзатолахи. И «Зенит» сдался. Не помог и дебют Оздоева. Даже победа ЦСКА над «Уралом» не мотивировала «Зенит» на хорошие атакующие показатели. Хозяева нанесли всего 12 ударов, пять из которых дошли до створа. Нигматуллин со всеми справился.

    Нули на табло, красные карточки Ерохина и Кришито – только в этих двух вещах кроется характеристика всего матча. Игра была жесткой, но судейские решения получились спорными. У «Амкара» тоже случилось удаление перед свистком. В общей сложности командам выдали 11 желтых карточек. Для рядового матча РФПЛ это слишком много.

    Во время матча произошел спорный эпизод. Болельщики кидали на полей файеры, из-за чего судья хотел увести команды в подтрибунное помещение. Но потом передумал.

    По всем этим причинам негодовал Манчини.

    Зато у «Амкара» реакция противоположная.

    С такой игрой сложно рассчитывать догнать «Локомотив». Но еще хуже то, что «Зенит» снова может остаться без Лиги чемпионов.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Амкар»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 17
    Рекомендуем
    Комментарии59
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    • ...
      Рейтинг: +37

      М.Ройс 5 марта 2018, 16:38

      Ну всё - заплакали мешочки

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 5 марта 2018, 09:54

      Как говорил мой комполка рак войск подполковник Мазепа:" ЗАЗИЛЕЛИ!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 марта 2018, 23:19

      Я конечно не в восторге от игры, но судить по матчу с Амкаром, такое себе занятие по-моему. Они даже 11 на 9 из своей штрафной не вылазили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 марта 2018, 20:26

      а как бы команды должны были выстраиваться, по мнению Манчини?
      он бы не возражал, чтобы три напа не выходили из штрафной Зенита, находясь там вне игры, четыре хава стояли в центральном круге и три защитника в своей штрафной?
      При этом бы Зенит в полном составе стоял вокруг штрафной соперника?
      а ещё интереснее, если бы два защитника соперников получили по красной карточке....

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 4 марта 2018, 18:30

      Бoмбaрдиp - жeлтyxа, уважайте cебя, были бы нормальным изданием, вместо этого вы - вдоxновениe для oпyщeнныx

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 4 марта 2018, 17:02

      Блеванов , оставь мой клуб в покое ,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 4 марта 2018, 17:00

      Амкар - днище безпросветное, Bомб@рдир и его авторы - крE7ины, социальные психопаты, Плех@нOв известный был больщевик ещё тогда, и теперь его прредки смуту сеят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 марта 2018, 16:51

      Бомбардир очень плох, ну очень, а ещё хуже Спартак, и у Плеханова поэтому свербит в одном месте, поэтому он так сегодня плох...

      7
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 марта 2018, 16:34

      по-моему Зенит сыграл никак. Расстраивает отсутствие игры вперед, многочисленные поперечные пасы, назад, за спину. Кокорин опять себе места найти не может, Кузяев себя видимо таким мастером почувствовал, хвост как у павлина походу он мешает, про Оздоева просто молчу, психи постоянные сыгранности никакой, жесть. Что-то все хуже и хуже. Только соперников обрадовали.

      1
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      Рейтинг: +528

      Dguffin 4 марта 2018, 11:12

      Автор статьи настолько ничтожен. что старательно трёт комментарии в которых указывается его реальный уровень.

      Три сколько угодно. ты от этого не перестанешь быть подзаборным неудачником.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Dguffin 4 марта 2018, 11:27

      Сам то ты хто?
      Пуп земли ?
      Хулиганствующий лже-,,патриот,, с фраером в руках)))

      2
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов > alex1951 4 марта 2018, 17:04

      пшёл отсюда тварь либеральная, троль лебербздоидный

      -2
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > alex1951 4 марта 2018, 18:13

      Аргументировать сможешь?
      Где я лже? Где мой "фраер"?
      А?

      Что, тяжело писать ответы когда рот забит? Ну ты хоть иногда прерывайся.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Dguffin 5 марта 2018, 09:41

      На ком держится Россия?
      На вас ,свинье с характерной фамилией Блеванов и тебе ,у кого девиз ,,мне на все посрать,,...
      Вот вы оба ,успешно,блюёте и срете! Удачи

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