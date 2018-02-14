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    «Зенит» набрал россиян на два состава. Но не все так просто


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    Голосов: 2
    14.02.2018 14:45
    Оздоев и Набиуллин едут в «Зенит». С учетом всех арендованных подбирается сумасшедшая компания.

    «Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенит», – говорит Нобель Арустамян. Роберто Манчини усиливает позицию крайнего защитника, а также забирает игрока с паспортом в центр поля. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Зенита» к Антону Швецу и Роману Емельянову, но выбор пал на полузащитника «Рубина».

    В то же время, несколько российских футболистов отбыли на правах аренды в клубы РФПЛ – это Карпов, Новосельцев, Богаев, Дзюба и Шатов, ранее – Чернов, Юсупов, Рязанцев и Цаллагов. Все это – известные в нашем футболе игроки (за исключением разве что Карпова, Богаева и, пожалуй, Чернова). Они вернутся в «Зенит» летом. И тогда у клуба будет два могучих состава, укомплектованных только российскими футболистами.

    Это главный состав. Оборона по именам не самая громкая, но это не значит, что она плохая – потенциально все эти игроки очень хороши для РФПЛ. В центре поля два дополняющих друг друга разноплановых футболиста. И весьма мощная атака, которая на пике видится очень сильной.

    Смотрим, кто окажется во втором составе.

    Здесь, конечно, вопросы к линии обороны, дисбаланс кажется серьезным. У Анюкова возраст, Капленко ошибается, Карпов малоопытен, да и Чернов – основа ли, даже несмотря на хороший сезон в «Тосно». Полузащита по именам не слишком уступает основе, в атаке же дела обстоят немного хуже. Но вспомните серебряный «Ростов» Курбана Бердыева – намного ли сильнее там были футболисты? Сколотить боевую команду из этих парней вполне возможно.

    А вот так выглядит список из 11 футболистов «Зенита», получивших наибольшее игровое время в этом сезоне РФПЛ:

    • Доменико Кришито – 1800 минут
    • Александр Кокорин – 1797
    • Бранислав Иванович – 1710
    • Леандро Паредес – 1487
    • Далер Кузяев – 1462
    • Александр Ерохин – 1396
    • Андрей Лунев – 1396
    • Эмануэль Маммана – 1260
    • Игорь Смольников – 1076
    • Себастьян Дриусси – 935
    • Матиас Краневиттер – 802

    Итак, летом в распоряжении Роберто Манчини (или вдруг другого тренера) окажутся как минимум 20 неплохих футболистов уровня РФПЛ. И все – с русским паспортом.

    Тем забавнее, что свою команду «Зенит» может создать даже из легионеров. С двумя оговорками – без вратаря-иностранца (таких в питерском клубе нет) и с малоизвестным 18-летним футболистом в центре поля.

    Итого можно насчитать примерно три состава и как минимум три десятка футболистов, на которых «Зенит» сможет рассчитывать по окончании сезона, если Оздоев и Набиуллин перейдут из «Рубина» (уже сейчас), и когда вернутся все арендованные (поздней весной).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 февраля 2018, 03:07

      В первый состав я всё-же бы поставил вместо Полоза Жиркова, и конечно Заболотного, но не как не Дзюбу)

      0
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      Рейтинг: +1854

      mahan 15 февраля 2018, 14:59

      Ну что денег много, покупают игроков, потом сажают на скамейку потому то они нам не нужны. Зато стадион построили на гос. деньги. Плюс судьям денег сунут чтобы подсудили как в например в матче с Уралом.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 февраля 2018, 08:36

      набрать то набрали,а играть будут легионеры

      0
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      Рейтинг: +43

      andreus20 15 февраля 2018, 00:51

      Автор - дилетант, или это тупо вброс? Клепать состав, основываясь на инсайдах? Супер, но где Ачерби, и почему в составе Нобоа, он же одной ногой в Рубине, раз Оздоев и нахрен не нужный Набиуллин в Зените якобы))
      Ну и Капленко в защите тоже порадовал! 5 баллов)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2018, 20:01

      завидуйте!!!

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 февраля 2018, 19:56

      Завидуйте молча)

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 февраля 2018, 19:48

      у зенита принцип подбора игроков похож на одну пословицу-деньги есть ума не надо

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 19:21

      набирают без разбора, лишь бы количество побольше а качество и надобность не играют роль.

      1
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      Рейтинг: +13

      Millenium_ > OfaZavr 14 февраля 2018, 22:24

      Передаю привет Педро Роше за 12 миллионов и всем вашим неудачным трансферам, которые вы не можете завершить

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Millenium_ 15 февраля 2018, 10:25

      мы то хотя бы в отличии от вас не скупаем всех пачками только ради того чтобы купить и не ломаем карьеры игрокам.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 февраля 2018, 19:17

      мне не надо космических денег, дайте хотя бы один процентик....

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 февраля 2018, 19:13

      Зенит скупает мало- мальски пригодных российских игроков лишь бы ослабить другие клубы.Это ещё Бавария придумала.

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