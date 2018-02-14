«Зенит» набрал россиян на два состава. Но не все так просто

Оздоев и Набиуллин едут в «Зенит». С учетом всех арендованных подбирается сумасшедшая компания.

«Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенит», – говорит Нобель Арустамян. Роберто Манчини усиливает позицию крайнего защитника, а также забирает игрока с паспортом в центр поля. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Зенита» к Антону Швецу и Роману Емельянову, но выбор пал на полузащитника «Рубина».

В то же время, несколько российских футболистов отбыли на правах аренды в клубы РФПЛ – это Карпов, Новосельцев, Богаев, Дзюба и Шатов, ранее – Чернов, Юсупов, Рязанцев и Цаллагов. Все это – известные в нашем футболе игроки (за исключением разве что Карпова, Богаева и, пожалуй, Чернова). Они вернутся в «Зенит» летом. И тогда у клуба будет два могучих состава, укомплектованных только российскими футболистами.

Это главный состав. Оборона по именам не самая громкая, но это не значит, что она плохая – потенциально все эти игроки очень хороши для РФПЛ. В центре поля два дополняющих друг друга разноплановых футболиста. И весьма мощная атака, которая на пике видится очень сильной.

Смотрим, кто окажется во втором составе.

Здесь, конечно, вопросы к линии обороны, дисбаланс кажется серьезным. У Анюкова возраст, Капленко ошибается, Карпов малоопытен, да и Чернов – основа ли, даже несмотря на хороший сезон в «Тосно». Полузащита по именам не слишком уступает основе, в атаке же дела обстоят немного хуже. Но вспомните серебряный «Ростов» Курбана Бердыева – намного ли сильнее там были футболисты? Сколотить боевую команду из этих парней вполне возможно.

А вот так выглядит список из 11 футболистов «Зенита», получивших наибольшее игровое время в этом сезоне РФПЛ:

Доменико Кришито – 1800 минут

Александр Кокорин – 1797

Бранислав Иванович – 1710

Леандро Паредес – 1487

Далер Кузяев – 1462

Александр Ерохин – 1396

Андрей Лунев – 1396

Эмануэль Маммана – 1260

Игорь Смольников – 1076

Себастьян Дриусси – 935

Матиас Краневиттер – 802

Итак, летом в распоряжении Роберто Манчини (или вдруг другого тренера) окажутся как минимум 20 неплохих футболистов уровня РФПЛ. И все – с русским паспортом.

Тем забавнее, что свою команду «Зенит» может создать даже из легионеров. С двумя оговорками – без вратаря-иностранца (таких в питерском клубе нет) и с малоизвестным 18-летним футболистом в центре поля.

Итого можно насчитать примерно три состава и как минимум три десятка футболистов, на которых «Зенит» сможет рассчитывать по окончании сезона, если Оздоев и Набиуллин перейдут из «Рубина» (уже сейчас), и когда вернутся все арендованные (поздней весной).