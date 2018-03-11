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    За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!


    3.6
    Голосов: 5
    11.03.2018 15:55
    Игроки «Ростова» и «Зенита» мучились в главном матче тура.

    Против «Зенита» в игре с «Ростовом» было абсолютно все. Уже на разминке травму получил основной вратарь Андрей Лунев. Серьезность повреждения неизвестна, но теперь результат ответного матча с «РБ Лейпцигом» под большим вопросом. Легко без основного вратаря команде Манчини не будет точно, пусть Лодыгин и вполне успешно заменил Лунева. Нападающий «Ростова» Ионов не реализовал с ним три выхода один на один.

    Карпин переиграл Манчини тактически. Впереди у «Ростова» вышел большой форвард Сигурдарсон, которому не нужно было забивать. Его задача заключалась в постоянном ведении борьбы. Исландец выигрывал мяч и скидывал его реактивному Ионову, который убегал от двух центральных защитников «Зенита». Кстати, изначально их было три, но Эмануэль Маммана получил травму после неудачного приземления. Поле подвело. В запасе «Зенита» на его место нашелся только форвард Заболотный, поэтому «Зенит» вернулся к привычной схеме.

    Потом «Зениту» пришлось делать еще одну вынужденную замену.

    В первом тайме «Зениту» не повезло во время розыгрыша стандарта. Образцовая подача нашла голову Заболотного, но «Ростов» спасла перекладина. И это был единственный реальный момент «Зенита» за весь матч. В пяти матчах этого года у команды пока только одна победа. На этот раз у Манчини действительно есть повод для недовольства.

    Вот кадры с первой половины встречи. Тут уже видны проплешины на газоне. Естественно, что с каждой минутой поле становилось все хуже.

    Общий план стадиона:

    text

    Публикация от text (@semdesiatsedmoy)

    Вид ближе:

    text

    Публикация от text (@zenit_spt)

    А теперь несколько фактов о возобновившемся сезоне российской Премьер-лиги. Для наших клубов эта весна пока получается тяжелой:

    1) Поле в Самаре перед кубковым матчем со «Спартаком» расчищали неделю. В городе ударили морозы, а стадион явно было в непригодном для игры состоянии. Газон все-таки подготовили, но из-за холода игру перенесли в последний момент. Наверное, решение все-таки здравое.

    2) В Перми играли тот же Кубок России. Доигрались до серии пенальти с сугробами за воротами. Так курский «Авангард» прошел дальше, а из «Амкара» ушел Гаджи Гаджиев.

    3) На матче все того же «Амкара» и тульского «Арсенала» зафиксировали антирекорд посещаемости РФПЛ. На игру пришли всего 1089 человек. Все дело в том, что игру перенесли в Уфу из-за состояния газона на пермском стадионе «Звезда».

    И это мы еще не говорим о снежном и морозном матче «Локомотив» – «Спартак». Не очень понятно, кому нужно это возобновление сезона матчами с конца февраля. Стадионы к такому раннему началу игры точно не готовы. А в Росгидромете вообще считают, что выходить с перерыва можно не раньше 20 марта.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +272

      Inks 16 марта 2018, 01:32

      На результат может и не повлияло, но вот три травмы в одном матче - это слишком...

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 13 марта 2018, 22:30

      нужно с марта начинать играть,в феврале еще снег лежит!

      0
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      Рейтинг: +100743

      zigbert 13 марта 2018, 19:38

      Матч сыгран и ничего уже сделать нельзя.А вот качество футбола зависит от качества поля и нормальных погодных условий.

      0
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      Рейтинг: +11245

      alp 12 марта 2018, 23:39

      росгидромет прав как никогда

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 марта 2018, 11:48

      Конечно поле повлияло на результат,будь оно в хорошем состояние Ростов забил бы три мяча а Зенит от силы один!

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      Рейтинг: +11245

      alp > kazak161 12 марта 2018, 23:39

      из серии если бабушка была бы дедушкой

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 марта 2018, 09:34

      как то вопрос не правильно. зачем играть в марте .надо начинать с апреля.
      а Зениту мешает тренер и бардак в команде, как Сарсания ушел зенит падает вниз без игры....манчини просто ноль и хочет только денег... вместе с ним надо гнать почти всё руководство клуба

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > BAIv 12 марта 2018, 10:59

      Полностью согласен, почему нельзя начать на 2-3 недельки позже, если страна еле еле оклемалась от февральских морозов, а в некоторых регионах России температура была под 50 градусов, то кому нужен такой футбол?

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2018, 09:29

      Зенит должен поблагодарить своего президента СЕРГЕЯ ФУРСЕНКО за перевод российского футбола на систему "осень-весна"!!! Как тебе, Серёжа, результат?))))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > la verdad 12 марта 2018, 16:45

      А, ему в дупло не дует и мороз не берёт. ( буквы можно менять местами)

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2018, 09:24

      А в Питере российскому полю стыдно за тот футбол, в который на нем теперь играют :)

      2
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      Рейтинг: +9

      Lina777 12 марта 2018, 09:16

      Москве и Питеру как правило либо жаворонки мимо летят и мешают, либо ветер не попутный,либо газон плохой....

      -1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 марта 2018, 21:09

      Шахтеры вон залезли под землю и балдеют. Ну заваливает иногда, ну топит, ну взрываются, а так то у них кайф. Разве что з/п у них смешная- по сравнению с нашими страдальцами.

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