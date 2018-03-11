За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!

Игроки «Ростова» и «Зенита» мучились в главном матче тура.

Против «Зенита» в игре с «Ростовом» было абсолютно все. Уже на разминке травму получил основной вратарь Андрей Лунев. Серьезность повреждения неизвестна, но теперь результат ответного матча с «РБ Лейпцигом» под большим вопросом. Легко без основного вратаря команде Манчини не будет точно, пусть Лодыгин и вполне успешно заменил Лунева. Нападающий «Ростова» Ионов не реализовал с ним три выхода один на один.

Карпин переиграл Манчини тактически. Впереди у «Ростова» вышел большой форвард Сигурдарсон, которому не нужно было забивать. Его задача заключалась в постоянном ведении борьбы. Исландец выигрывал мяч и скидывал его реактивному Ионову, который убегал от двух центральных защитников «Зенита». Кстати, изначально их было три, но Эмануэль Маммана получил травму после неудачного приземления. Поле подвело. В запасе «Зенита» на его место нашелся только форвард Заболотный, поэтому «Зенит» вернулся к привычной схеме.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.

Потом «Зениту» пришлось делать еще одну вынужденную замену.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.

В первом тайме «Зениту» не повезло во время розыгрыша стандарта. Образцовая подача нашла голову Заболотного, но «Ростов» спасла перекладина. И это был единственный реальный момент «Зенита» за весь матч. В пяти матчах этого года у команды пока только одна победа. На этот раз у Манчини действительно есть повод для недовольства.

Вот кадры с первой половины встречи. Тут уже видны проплешины на газоне. Естественно, что с каждой минутой поле становилось все хуже.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 11 марта 2018 г.

Общий план стадиона:

text Публикация от text (@semdesiatsedmoy) Мар 11, 2018 в 4:10 PDT

Вид ближе:

text Публикация от text (@zenit_spt) Мар 10, 2018 в 11:35 PST

А теперь несколько фактов о возобновившемся сезоне российской Премьер-лиги. Для наших клубов эта весна пока получается тяжелой:

1) Поле в Самаре перед кубковым матчем со «Спартаком» расчищали неделю. В городе ударили морозы, а стадион явно было в непригодном для игры состоянии. Газон все-таки подготовили, но из-за холода игру перенесли в последний момент. Наверное, решение все-таки здравое.

2) В Перми играли тот же Кубок России. Доигрались до серии пенальти с сугробами за воротами. Так курский «Авангард» прошел дальше, а из «Амкара» ушел Гаджи Гаджиев.

3) На матче все того же «Амкара» и тульского «Арсенала» зафиксировали антирекорд посещаемости РФПЛ. На игру пришли всего 1089 человек. Все дело в том, что игру перенесли в Уфу из-за состояния газона на пермском стадионе «Звезда».

И это мы еще не говорим о снежном и морозном матче «Локомотив» – «Спартак». Не очень понятно, кому нужно это возобновление сезона матчами с конца февраля. Стадионы к такому раннему началу игры точно не готовы. А в Росгидромете вообще считают, что выходить с перерыва можно не раньше 20 марта.