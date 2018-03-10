Росгидромет считает, что возобновлять сезон РФПЛ нужно не раньше 20 марта

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин выразил точку зрения, когда нужно возобновлять российский футбольный сезон.

«Март на март не приходится. Следующий март вполне может быть ранним. Но общее пожелание такое: начинать надо не раньше 20 марта. Хотя потом с меня спросят: «Ну ты чего, уже 8 марта, а снега почти нет и температура всего минус 2-3».

Тут нет гарантий, как в случае с половодьем. В Париже, например, не было зимнего наводнения 70 лет, а тут затопило. Когда в следующий раз такое случится – через 50 или 60 лет – никто не скажет», – сказал метеоролог.

В этом году встречи профессиональных клубов в нашей стране начались в феврале.