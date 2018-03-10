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    Росгидромет считает, что возобновлять сезон РФПЛ нужно не раньше 20 марта

    Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин выразил точку зрения, когда нужно возобновлять российский футбольный сезон.

    «Март на март не приходится. Следующий март вполне может быть ранним. Но общее пожелание такое: начинать надо не раньше 20 марта. Хотя потом с меня спросят: «Ну ты чего, уже 8 марта, а снега почти нет и температура всего минус 2-3».

    Тут нет гарантий, как в случае с половодьем. В Париже, например, не было зимнего наводнения 70 лет, а тут затопило. Когда в следующий раз такое случится – через 50 или 60 лет – никто не скажет», – сказал метеоролог.

    В этом году встречи профессиональных клубов в нашей стране начались в феврале.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 09:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 17:54

      дело говорит, давно пора перестать мучиться в начале марта.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 15:03

      В советские времена в марте игры чемпионата не проводились.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 марта 2018, 12:51

      Громкий заголовок "Росгтдромет считает...", а на деле слова какого-то Варакина...
      Если хотим развивать футбол в стране, то нужно строить "теплые" стадионы с крышей

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2018, 12:32

      Календарь нужно составлять с начала апреля, планируя проведение игр в
      южных городах и Санкт-Петербурге и если наступит ранняя весна и хорошее
      состояние полей, то можно передвинуть сроки проведение игр на более ранние,
      причем это будет сделать проще и безболезнено, нежели переносить (сжимать) сроки проведения игр.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 10 марта 2018, 12:22

      С нашим климатом не подстроиться под Европу,
      Вот и играем через...
      Весна-осень, осень-весна
      Фигня одна.

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 10 марта 2018, 11:13

      Сейчас многие будут что-нибудь считать и говорить про смену календаря на "весна - осень". Но пока не проведут чемпионат мира, фиг что-нибудь будут делать. А самое грустное, потом опять начнут придумывать какие-нибудь слова, чтобы уйти от европейского расписания. Эх, у нас сначала делают, а потом думают. (((((

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 11:07

      А еще лучше - 1 апреля.

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 марта 2018, 09:52

      При составлении календаря наймите экстрасенса)))

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