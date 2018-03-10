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  • Росгидромет считает, что возобновлять сезон РФПЛ нужно не раньше 20 марта

Росгидромет считает, что возобновлять сезон РФПЛ нужно не раньше 20 марта

10 марта 2018, 09:38
9

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин выразил точку зрения, когда нужно возобновлять российский футбольный сезон.

«Март на март не приходится. Следующий март вполне может быть ранним. Но общее пожелание такое: начинать надо не раньше 20 марта. Хотя потом с меня спросят: «Ну ты чего, уже 8 марта, а снега почти нет и температура всего минус 2-3».

Тут нет гарантий, как в случае с половодьем. В Париже, например, не было зимнего наводнения 70 лет, а тут затопило. Когда в следующий раз такое случится – через 50 или 60 лет – никто не скажет», – сказал метеоролог.

В этом году встречи профессиональных клубов в нашей стране начались в феврале.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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lordmrv
1520664751
При составлении календаря наймите экстрасенса)))
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prezent2017
1520669233
А еще лучше - 1 апреля.
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gor77
1520669633
Сейчас многие будут что-нибудь считать и говорить про смену календаря на "весна - осень". Но пока не проведут чемпионат мира, фиг что-нибудь будут делать. А самое грустное, потом опять начнут придумывать какие-нибудь слова, чтобы уйти от европейского расписания. Эх, у нас сначала делают, а потом думают. (((((
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subbotaspartak
1520673733
С нашим климатом не подстроиться под Европу, Вот и играем через... Весна-осень, осень-весна Фигня одна.
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vladimir-7
1520674325
Календарь нужно составлять с начала апреля, планируя проведение игр в южных городах и Санкт-Петербурге и если наступит ранняя весна и хорошее состояние полей, то можно передвинуть сроки проведение игр на более ранние, причем это будет сделать проще и безболезнено, нежели переносить (сжимать) сроки проведения игр.
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mialkov
1520675498
Громкий заголовок "Росгтдромет считает...", а на деле слова какого-то Варакина... Если хотим развивать футбол в стране, то нужно строить "теплые" стадионы с крышей
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zigbert
1520683383
В советские времена в марте игры чемпионата не проводились.
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OfaZavr
1520693664
дело говорит, давно пора перестать мучиться в начале марта.
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