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    Главный тренер «Саутгемптона» сообщил об уходе Габбиадини. На форварда претендуют ЦСКА и «Спартак»

    Нападающий Маноло Габбиадини в ближайшее время уйдет из «Саутгемптона». Об этом сообщил главный тренер английского клуба Ральф Хазенхюттль.

    «На данный момент у нас чересчур большая команда, поэтому нам нужно продавать футболистов. А Габбиадини как раз является одним из тех, кем интересуются другие клубы. Его уход из «Саутгемптона» может произойти в ближайшие дни», — сказал Хазенхюттль.

    • Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему итальянцу со стороны ЦСКА, «Спартака» и «Милана».
    • В этом сезоне Габбиадини забил один гол в 12 матчах АПЛ.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nazarharkov 3 минуты назад

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/miopres

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      Рейтинг: +7289

      vladimir-7 24 минуты назад

      Габбиадини, "результативный" нападающий, в 12 матчах АПЛ 1 гол и зачем
      он нужен в ПФК ЦСКА? Тем более этому итальянцу уже 27 лет и не стоит за
      него платить большие деньги.

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