Главный тренер «Саутгемптона» сообщил об уходе Габбиадини. На форварда претендуют ЦСКА и «Спартак»

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/miopres
Нападающий Маноло Габбиадини в ближайшее время уйдет из «Саутгемптона». Об этом сообщил главный тренер английского клуба Ральф Хазенхюттль.
«На данный момент у нас чересчур большая команда, поэтому нам нужно продавать футболистов. А Габбиадини как раз является одним из тех, кем интересуются другие клубы. Его уход из «Саутгемптона» может произойти в ближайшие дни», — сказал Хазенхюттль.
- Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему итальянцу со стороны ЦСКА, «Спартака» и «Милана».
- В этом сезоне Габбиадини забил один гол в 12 матчах АПЛ.