Главный тренер «Саутгемптона» сообщил об уходе Габбиадини. На форварда претендуют ЦСКА и «Спартак»

Нападающий Маноло Габбиадини в ближайшее время уйдет из «Саутгемптона». Об этом сообщил главный тренер английского клуба Ральф Хазенхюттль.

«На данный момент у нас чересчур большая команда, поэтому нам нужно продавать футболистов. А Габбиадини как раз является одним из тех, кем интересуются другие клубы. Его уход из «Саутгемптона» может произойти в ближайшие дни», — сказал Хазенхюттль.