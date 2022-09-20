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Маноло Габбиадини
Маноло Габбиадини
Завершил карьеру
26 ноября 1991 (34), Кальчонате
#11 | Нападающий
181 см | 72 кг
Италия
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Сборная Италии объявила о трех изменениях в составе
2022.09.20 14:31
Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»
2020.03.13 20:08
Форвард «Сампдории» Габбиадини заразился коронавирусом
2020.03.12 17:58
Журналист Боярский: «Габбиадини в «Динамо» – практически готовый вариант»
2019.09.02 11:42
3
«Динамо» не договорилось с «Сампдорией» о трансфере форварда Габбиадини за 12 миллионов
2019.09.01 12:47
1
15 разных футболистов забили последние 15 голов сборной Италии
2019.03.24 09:59
1
Габбиадини проходит медосмотр в «Сампдории». На форварда претендовали ЦСКА и «Спартак»
2019.01.11 10:47
3
Главный тренер «Саутгемптона» сообщил об уходе Габбиадини. На форварда претендуют ЦСКА и «Спартак»
2019.01.04 08:47
7
«Милан» включился в борьбу за Габбиадини. На игрока претендуют ЦСКА и «Спартак»
2018.12.31 08:37
7
Агент: «ЦСКА предлагает за Габбиадини 5 миллионов? Вы, должно быть, шутите!»
2018.12.30 18:07
8
Габбиадини ведет переговоры с «Фиорентиной» и хочет вернуться в Италию. Игроком интересуются «Спартак» и ЦСКА
2018.12.23 16:01
1
Агент Габбиадини: «Интерес ЦСКА и «Спартака»? Никаких переговоров нет»
2018.12.21 10:53
7
ЦСКА и «Спартак» хотят купить форварда «Саутгемптона» Габбиадини
2018.12.21 08:13
15
Габбиадини не хочет уходить из «Саутгемптона». В нем заинтересована «Фиорентина»
2018.07.30 07:53
Габбиадини: «Слова Вентуры останутся внутри команды»
2017.11.14 10:45
1
Иммобиле, Габбиадини – в атаке Италии против Швеции; краснодарцы Гранквист и Клаэссон – в основе гостей
2017.11.13 22:04
3
Габбиадини верит в победу над Испанией в Мадриде
2017.06.12 07:57
Агент Габбиадини назвал слухами интерес со стороны «Зенита»
2017.06.06 09:44
Габбиадини: «Когда я проведу больше игр в Премьер-лиге, то разрешу вам их оценить»
2017.03.20 08:34
Невилл: «Габбиадини напоминает мне Филиппо Индзаги»
2017.02.27 23:13
1
Агент: «В «Наполи» у Габбиадини были проблемы с Сарри. Сейчас он способен сделать шаг вперед»
2017.02.27 20:42
Тадич доволен игрой Габбиадини в матче против «Сандерленда»
2017.02.11 23:38
Фото
«Саутгемптон» приобрел у «Наполи» Габбиадини
2017.02.01 01:10
2
«Наполи» отпустит Габбиадини в «Саутгемптон» за 17 миллионов
2017.01.29 15:27
«Саутгемптон» предложил 16 миллионов за Габбиадини
2017.01.21 16:17
«Эвертон» готов потратить на трансферы 50 миллионов фунтов
2016.12.24 20:08
Мертенс рассчитывал на победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»
2016.12.23 10:42
Лападула впервые в карьере вызван в состав сборной Италии
2016.11.07 21:45
«Эвертон» вновь интересуется Габбиадини
2016.10.22 10:13
«Наполи» просит у «Эвертона» 30 миллионов за Габбиадини
2016.08.26 10:16
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