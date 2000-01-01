15 разных футболистов забили последние 15 голов сборной Италии

Сборная Италии одержала победу над Финляндией (2:0) во встрече первого тура квалификационного раунда к Евро-2020. Голы у «скуадры адзурры» на свой счет записали полузащитник Николо Барелла и нападающий Мойзе Кен.

После разгрома Лихтенштейна (5:0) в июне 2017 года итальянцы забили в своих играх 15 мячей. Каждый раз это делали разные игроки.

Авторами голов, кроме Бареллы и Кена, стали защитники Кристиано Бираги, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, полузащитники Жоржиньо и Антонио Кандрева, нападающие Маноло Габбиадини, Маттео Политано, Федерико Бернардески, Симоне Дзадза, Андреа Белотти, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.