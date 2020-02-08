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Симоне Дзадза
Симоне Дзадза
Завершил карьеру
25 июня 1991 (35), Поликоро
#11 | Нападающий
187 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Betting Insider: «Локомотив» претендует на Дзадзу
2020.02.08 11:11
3
Sport24: «Динамо» претендует на Дзадзу. Форвард также интересен «Зениту»
2020.01.13 07:55
«Зенит» планирует в ближайшие дни сделать предложение «Торино» по Дзадза
2020.01.12 14:47
12
Журналист Скира: «Зенит» не делал предложения по Дзадзе
2020.01.11 16:35
6
Арустамян: «Динамо» предлагали купить форварда сборной Италии Дзадзу за 20 миллионов
2019.08.31 11:51
3
15 разных футболистов забили последние 15 голов сборной Италии
2019.03.24 09:59
1
Дзадза перешел из «Валенсии» в «Торино»
2018.08.17 23:10
Дзадза согласовал контракт с «Марселем»
2018.08.15 07:19
1
Дзадза согласовал четырехлетний контракт с «Миланом» на 10 миллионов
2018.07.05 08:41
4
Отец Дзадзы: «Возвращение в Серию А? Посмотрим»
2018.06.11 10:15
«Милан» и «Торино» претендуют на Дзадзу
2018.05.30 08:53
Дзадза может вернуться в Италию
2018.05.11 00:27
Дзадза заменит Торреса в «Атлетико»
2018.03.08 09:17
2
Примера. «Валенсия» дома выиграла у «Бетиса»
2018.03.05 00:39
Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на матч с «Валенсией»; Коклен, Дзадза сыграют за хозяев
2018.02.08 22:40
2
Отступные Дзадзы по новому контракту с «Валенсией» составят 100 миллионов
2017.12.30 01:36
4
Сборная Италии лишилась Дзадзы
2017.11.10 06:55
3
Фото
Дзадза отказался пожимать руку тренеру «Валенсии» после замены в игре с «Леганесом»
2017.11.05 06:53
1
Дзадза в этом сезоне забил семь голов подряд после семи ударов в створ
2017.10.22 13:48
2
Примера. Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл дома «Валенсии»
2017.09.24 23:38
5
Дзадза – о хет-трике в игре с «Малагой»: «Я просто разозлился, что в прошлом матче меня оставили на скамейке»
2017.09.20 01:46
1
Дзадза не уйдет из «Валенсии», несмотря на интерес «Милана»
2017.06.03 01:20
2
«Валенсия» объявила о подписании контракта с Дзадзой
2017.04.10 14:37
Примера. Дубль Дзадзы позволил «Валенсии» обыграть «Гранаду»
2017.04.09 14:51
Дзадза летом подпишет с «Валенсией» полноценный контракт
2017.03.11 18:47
Дзадза хочет забыть время, проведенное в «Вест Хэме»
2017.03.05 07:13
1
Агент: «Дзадза несколько месяцев переживал из-за промаха с пенальти. СМИ «убили» его»
2017.02.15 17:19
7
Батшуайи – болельщику «Вест Хэма»: «Я сыграл в АПЛ меньше чем Дзадза, но хотя бы забил гол»
2017.02.13 18:38
1
Фото
Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию»
2017.01.15 22:34
4
Отец Дзадзы: «Мы пока далеки от того, чтобы завершить трансфер в «Валенсию»
2017.01.13 10:31
1
2
3
4
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