Арустамян: «Динамо» предлагали купить форварда сборной Италии Дзадзу за 20 миллионов

пффф, сбитый лётчик, уже не молодой, за 20 млн. угорают итальянцы)
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Динамо» мог оказаться нападающий «Торино» Симоне Дзадза.
«Скажу больше – недавно агенты предложили «Динамо» вариант с Симоне Дзадзой из «Торино». Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 миллионов евро, не меньше», – сказал Арустамян.
- Рыночная стоимость Дзадзы – 10 миллионов евро.
- 28-летний форвард выступает за «Торино» с прошлого лета, сыграл 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь ассистов.
- В его активе 18 игр в составе сборной Италии и два гола.