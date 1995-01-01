Арустамян: «Динамо» предлагали купить форварда сборной Италии Дзадзу за 20 миллионов

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Динамо» мог оказаться нападающий «Торино» Симоне Дзадза.

«Скажу больше – недавно агенты предложили «Динамо» вариант с Симоне Дзадзой из «Торино». Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 миллионов евро, не меньше», – сказал Арустамян.