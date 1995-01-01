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    Арустамян: «Динамо» предлагали купить форварда сборной Италии Дзадзу за 20 миллионов

    Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Динамо» мог оказаться нападающий «Торино» Симоне Дзадза.

    «Скажу больше – недавно агенты предложили «Динамо» вариант с Симоне Дзадзой из «Торино». Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 миллионов евро, не меньше», – сказал Арустамян.

    • Рыночная стоимость Дзадзы – 10 миллионов евро.
    • 28-летний форвард выступает за «Торино» с прошлого лета, сыграл 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь ассистов.
    • В его активе 18 игр в составе сборной Италии и два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8081

      Cules2013 32 минуты назад

      пффф, сбитый лётчик, уже не молодой, за 20 млн. угорают итальянцы)

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