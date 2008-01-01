«Зенит» планирует в ближайшие дни сделать предложение «Торино» по Дзадза

Очередная брехня. На днях Медведев официально заявил, что в зимнее трансферное окно Зенит никого не собирается приобретать, брать в аренду и т.д.
Нападающий «Торино» Симоне Дзадза вскоре может перейти в «Зенит», пишет Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Предложение туринцам должно поступить в ближайшие дни.
В последние дни «Зенит» изучал вопрос трансфера форварда посредством телефонных звонков в Италию. Футболист стоит 9 миллионов евро.
- В этом сезоне Дзадза провел 20 матчей на клубном уровне и забил шесть голов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Торино» в Серии А идет десятым.