«Валенсия» объявила о подписании контракта с Дзадзой

«Валенсия» объявила о заключении полноценного контракта с нападающим «Ювентуса» Симоне Дзадзой. Соглашение вступит в силу с 1 июля и будет рассчитано до лета 2021 года.

Итальянец, выступающий за оранжевых на правах аренды с января, уже провел 10 матчей в составе «летучих мышей», активировав тем самым опцию об обязательном выкупе в договоре между клубами.

«Бьянконери» получат за трансфер 25-летнего футболиста 16 миллионов евро плюс еще 2 миллиона в виде потенциальных бонусов.

В нынешнем сезоне Дзадза принял участие в 14-ти матчах Примеры, записав в свой актив четыре гола.