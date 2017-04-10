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    «Валенсия» объявила о подписании контракта с Дзадзой

    «Валенсия» объявила о заключении полноценного контракта с нападающим «Ювентуса» Симоне Дзадзой. Соглашение вступит в силу с 1 июля и будет рассчитано до лета 2021 года.

    Итальянец, выступающий за оранжевых на правах аренды с января, уже провел 10 матчей в составе «летучих мышей», активировав тем самым опцию об обязательном выкупе в договоре между клубами.

    «Бьянконери» получат за трансфер 25-летнего футболиста 16 миллионов евро плюс еще 2 миллиона в виде потенциальных бонусов.

    В нынешнем сезоне Дзадза принял участие в 14-ти матчах Примеры, записав в свой актив четыре гола.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    10.04.2017 14:37
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