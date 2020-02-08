Betting Insider: «Локомотив» претендует на Дзадзу

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза заинтересовал «Локомотив», утверждает Betting Insider.

По информации источника, в московском клубе предметно обсуждают возможный трансфер итальянца.

Однако в этом вопросе в «Локомотиве» нет полного согласия – есть те, кто сомневается в мотивированности и адаптивности форварда за пределами Италии.