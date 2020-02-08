Betting Insider: «Локомотив» претендует на Дзадзу

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза заинтересовал «Локомотив», утверждает Betting Insider.
По информации источника, в московском клубе предметно обсуждают возможный трансфер итальянца.
Однако в этом вопросе в «Локомотиве» нет полного согласия – есть те, кто сомневается в мотивированности и адаптивности форварда за пределами Италии.
- Дзадза выступает за «Торино» с лета 2018 года.
- За полтора сезона 28-летний футболист забил 10 голов в 50 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Betting Insider
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