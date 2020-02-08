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Betting Insider: «Локомотив» претендует на Дзадзу

8 февраля 2020, 11:11
3

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза заинтересовал «Локомотив», утверждает Betting Insider.

По информации источника, в московском клубе предметно обсуждают возможный трансфер итальянца.

Однако в этом вопросе в «Локомотиве» нет полного согласия – есть те, кто сомневается в мотивированности и адаптивности форварда за пределами Италии.

  • Дзадза выступает за «Торино» с лета 2018 года.
  • За полтора сезона 28-летний футболист забил 10 голов в 50 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Торино Дзадза Симоне
Комментарии (3)
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серега кашин
1581152829
да не будет такого никогда
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Давид59
1581152960
Даёшь Симоне-Кин-Дзадзу!
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КАМПОСТЕР1
1581153645
Не плохой был бы трансфер, но большие сомнения в доставерности информации
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