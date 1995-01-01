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    Betting Insider: «Локомотив» претендует на Дзадзу

    Нападающий «Торино» Симоне Дзадза заинтересовал «Локомотив», утверждает Betting Insider.

    По информации источника, в московском клубе предметно обсуждают возможный трансфер итальянца.

    Однако в этом вопросе в «Локомотиве» нет полного согласия – есть те, кто сомневается в мотивированности и адаптивности форварда за пределами Италии.

    • Дзадза выступает за «Торино» с лета 2018 года.
    • За полтора сезона 28-летний футболист забил 10 голов в 50 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      КАМПОСТЕР1 34 минуты назад

      Не плохой был бы трансфер, но большие сомнения в доставерности информации

      0
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      Рейтинг: +2031

      Давид59 46 минут назад

      Даёшь Симоне-Кин-Дзадзу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4548

      серега кашин 48 минут назад

      да не будет такого никогда

      0
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