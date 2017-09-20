Дзадза – о хет-трике в игре с «Малагой»: «Я просто разозлился, что в прошлом матче меня оставили на скамейке»

Нападающий испанской «Валенсии» Симоне Дзадза прокомментировал свой хет-трик в матче пятого тура Примеры против «Малаги» (5:0). По словам итальянца, таким образом он попытался доказать тренеру свою состоятельность.

«Почему все так хорошо получилось? Я просто разозлился, что тренер оставил меня на скамейке в матче против «Леванте». Но не подумайте, что у нас с ним есть какие-то конфликты. Все хорошо. Доволен своей формой и нашими результатами.

Самое главное, что я чувствую в этой команде умиротворение. У меня со всеми хорошие отношения, получаю удовольствие от работы», – сказал Дзадза.

«Валенсия» идет на третьем месте турнирной таблицы.