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    Дзадза – о хет-трике в игре с «Малагой»: «Я просто разозлился, что в прошлом матче меня оставили на скамейке»

    Нападающий испанской «Валенсии» Симоне Дзадза прокомментировал свой хет-трик в матче пятого тура Примеры против «Малаги» (5:0). По словам итальянца, таким образом он попытался доказать тренеру свою состоятельность.

    «Почему все так хорошо получилось? Я просто разозлился, что тренер оставил меня на скамейке в матче против «Леванте». Но не подумайте, что у нас с ним есть какие-то конфликты. Все хорошо. Доволен своей формой и нашими результатами.

    Самое главное, что я чувствую в этой команде умиротворение. У меня со всеми хорошие отношения, получаю удовольствие от работы», – сказал Дзадза.

    «Валенсия» идет на третьем месте турнирной таблицы.

    Источник: Football Espana

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    20.09.2017 01:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 сентября 2017, 14:01

      а кто штатный пенальтист в Валенсии? Если не он, то как-нибудь также разозлится, да как разбежится..........

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