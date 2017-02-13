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    Батшуайи – болельщику «Вест Хэма»: «Я сыграл в АПЛ меньше чем Дзадза, но хотя бы забил гол»

    Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, редко появляющийся в составе «пенсионеров» в нынешнем сезоне, отреагировал на язвительное замечание болельщика «Вест Хэма» на своей странице в Twitter.

    Фанат «молотобойцев» «подколол» бельгийца, что даже форвард Симоне Дзадза, выступавший за «утюгов» в первой половине сезона, провел на поле больше минут, чем он. На что игрок синих парировал, что, несмотря на все это, он забил все равно больше, чем итальянец.

    В текущем сезоне Батшуайи сыграл лишь 93 минуты в АПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Дзадза же в течение 459 минут, проведенных на поле, не смог совершить ни одного результативного действия.

    Источник: Twitter

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    13.02.2017 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 февраля 2017, 20:58

      хорошо сказал

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