Батшуайи – болельщику «Вест Хэма»: «Я сыграл в АПЛ меньше чем Дзадза, но хотя бы забил гол»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, редко появляющийся в составе «пенсионеров» в нынешнем сезоне, отреагировал на язвительное замечание болельщика «Вест Хэма» на своей странице в Twitter.

Фанат «молотобойцев» «подколол» бельгийца, что даже форвард Симоне Дзадза, выступавший за «утюгов» в первой половине сезона, провел на поле больше минут, чем он. На что игрок синих парировал, что, несмотря на все это, он забил все равно больше, чем итальянец.

В текущем сезоне Батшуайи сыграл лишь 93 минуты в АПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Дзадза же в течение 459 минут, проведенных на поле, не смог совершить ни одного результативного действия.